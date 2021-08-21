يا ساكنى مطروح جنية فى بحركم.. حكاية صخرة ليلى مراد بشاطئ الغرام

صخرة ليلي مراد مزار زوار مطروح

يا ساكنى مطروح جنية فى بحركم الناس تجي وتروح وأنا عاشقة حيكم كلمات أغني للفنانة ليلي مراد، والتى جاءت فى مشهد من فيلم شاطئ الغرام عام 1950.

وبعد هذا الفيلم وهذه الأغنية أصبح هذا الشاطىء من أشهر معالم مطروح السياحية، ويحرص زوار المحافظة على زيارة الشاطئ والتصوير به خاصة أعلى الصخرة .

ولقد سمى الشاطئ الغرام بهذا الاسم نسبة إلى هذا الفيلم شاطئ الغرام والذي أخرجه هنري بركات وبطولة ليلي مراد وحسين صدقي وتحية كاريوكا وصلاح منصور ومحسن سرحان.

ولقد قامت محافظة مطروح مؤخرا بأعمال تطوير شاملة للشاطئ خاصة مع شهرته الكبيرة ومياه الفيروزية متدرجة الألوان ورماله البيضاء الناعمة والتي يقبل عليه ملايين المصطافين سنويا.

وشملت أعمال تطوير شاطئ الغرام، إقامة مسرح شاطئ ليلي مراد، المقام أمام صخرتها الشهيرة، والذي يسع أكثر من 1000 مشاهد، وإعداده لاستقبال الحفلات والمهرجانات، مع الحفاظ على مستوى رؤية الشاطئ، وعمل كافة الترتيبات لفصل المسرح وتأمينه مع التيسير على المصطافين لدخول الشاطئ.

كما تم تطوير الكافيتريات والممشى والمحالّ وإقامة شاليهات جديدة بالشاطئ، والتي تم الانتهاء من مبانيها وأعمال التشطيبات النهائية والفرش والأثاث لتكون جاهزة خلال الصيف الحالي.

كما تم إقامة مبنى إداري للشاطئ وعمل مظلات بالأعمدة الرومانية تتناسب مع الشكل الحضاري الجديد وإنهاء أعمال النجيل الصناعي، ومراجعة أعمال الإنارة والشكل الجمالي بالشاطئ بالإضافة إلى إقامة منطقة لانتظار السيارات.

واتخذ شاطئ الغرام شكل العمارة الرومانية في بعض جوانبه والمسرح المكشوف الذي أطلق عليه اسم الفنانة الراحلة ليلي مراد تخليدًا لذكراها، كما أن الشاطئ سيكون جاهز بشكل كامل لبدء العمل رسميًا خلال الأيام المقبلة.

ويتكون الشاطئ من الممر الروماني ويمتد إلي الشواطئ علي اليمين واليسار والواجهة وتوجد كبائن للإقامة النهارية للشواطئ ومكان مجهز أكثر خصوصيًا، ويوجد أماكن مجهزة لتكون محلات تجارية ومطاعم.

ويتميز الشاطئ بالمناظر الطبيعية والإطلال علي واجهة مدينة مرسي مطروح، حيث يمكنك أن تشاهد بحر ومدينة مرسي مطروح من هذا المكان.

كما تتميز الصخرة بأنها تستقبل زوار الشاطئ الذين يحرصون على زيارتها والنقاط الصور التذكارية أمام الصخرة والتى قل حجمها عن فترة الفيلم كثيرا بسبب عوامل النحت والأمواج .