مرض مزمن يسبب ضعف الانتصاب.. فيديو

قال الدكتور أحمد العياشي، استشارى أمراض الذكورة وعقم الرجال، إن مشكلة التسرب الوريدى عضوية ونفسية، لافتا إلى أن المشكلات العضوية كل ما هو مرض مزمن من الضغط والسكرى ومشاكل ودهون القلب، وشرب الكحوليات.



وأوضح العياشي، خلال استضافته ببرنامج صباح البلد عبر فضائية "صدى البلد"، أن السبب الرئيسي في حدوث ضعف الانتصاب هو التسرب الوريدي.



ولفت إلى أن الأسباب النفسية تؤدي للتسرب الوريدي وتسبب ضعف الانتصاب، منها الفصام ، الاكتئاب، الوسواس القهرى، والأدوية النفسية عموما .



وتابع أنه من الضرورى أن يعرف المريض الأسباب الرئيسية للتسرب الوريدى هل عضوية أم نفسية، ومعرفة درجة الضعف، والتسرب الوريدى والتى تظهر من خلال الأشعة بدرجة شدتها أو ضعفها.