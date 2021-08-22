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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط نصاب أوهم سيدة بقدرته على إلحاق ابنها بإحدى الكليات العسكرية

الداخلية- ارشيفية
الداخلية- ارشيفية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة الشرقية) بقيام شخصين بالنصب والاحتيال عليها والاستيلاء منها على مبالغ مالية منها ، بزعم إلحاق ابنها بإحدى الكليات العسكرية زاعمين علاقتهما الوطيدة ببعض المسئولين "خلافاً للحقيقة".

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصان "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الدقهلية).

 

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم ضبط أحدهما.. وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب "جار تكثيف الجهود لضبطه".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الأموال العامة مكافحة جرائم الأموال العامة بالنصب والإحتيال الكليات العسكرية قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة

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