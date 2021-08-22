ضبط نصاب أوهم سيدة بقدرته على إلحاق ابنها بإحدى الكليات العسكرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة الشرقية) بقيام شخصين بالنصب والاحتيال عليها والاستيلاء منها على مبالغ مالية منها ، بزعم إلحاق ابنها بإحدى الكليات العسكرية زاعمين علاقتهما الوطيدة ببعض المسئولين "خلافاً للحقيقة".

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصان "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الدقهلية).

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم ضبط أحدهما.. وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب "جار تكثيف الجهود لضبطه".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.