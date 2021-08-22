طارق يحيي: 90% من لاعبى الزمالك لم يتوجوا بالدورى من قبل

أكد طارق يحيي نجم ومدرب الزمالك السابق، أن تتويج الفريق بـ درع الدوري المصري لهذا الموسم له العديد من الفوائد أبرزها الدعم المعنوي للاعبي الفريق خاصة وأن 90% منهم لم يتوج مع الفريق بالبطولة.

وأضاف طارق يحيي في تصريحات لـ قناة “اون تايم سبورت”، أن غياب الدرع عن الزمالك لـ 5 سنوات والتي تعد فترة طويلة أمر سيىء، مشددا علي أن جيله كان يحصد بطولة الدوري كل موسمين أو 3.

وتابع أن الزمالك يستحق التتويج بـ الدرع لهذا الموسم في ظل أدائه الجيد والمستوي الثابت الذي لم يتأثر برحيل أي من نجومه الهامين.

وأكمل أن الزمالك تمكن من تعويض غياب مصطفي محمد وفرجاني ساسي، مشددا علي أن تلك هي ميزه الفرق الكبرى.

وأضاف أن سيف الدين الجزيري لاعب رائع ولديه تحركات سريعة وكان ينقصه المشاركة في المباريات بانتظام.

وأكمل أن مباراة الفريق أمام الانتاج الحربي صعبة خاصة في ظل حرص لاعبي الانتاج على الظهروبشكل جيد قبل هبوط الفريق.

نجوم الزمالك يتدخلون لإنهاء أزمة جنش وكارتيرون

يجري عدد من نجوم فريق الزمالك محاولات مكثفة في الفترة الحالية من أجل انهاء الخلاف بين محمود جنش حارس مرمى الفريق والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني بعد الأزمة التي نشبت بينهما قبل مباراة سيراميكا الأخيرة بالدوري.



ويسعى شيكابالا وطارق حامد ومحمد عبد الشافي ومحمود علاء لاقناع الفرنسي كارتيرون بانهاء الخلاف مع الحارس في الفترة الحالية للحفاظ على استقرار الفريق.



ويستأنف الفريق تدريباته اليوم استعدادا للقاء الانتاج الحربي المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي .