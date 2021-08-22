انطلاق مسابقة أجمل مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية بالوادي الجديد

أعلن الدكتور جمال حسن مدير عام التربية والتعليم عن انطلاق مسابقة أجمل مدرسة على مستوى الوادي الجديد ، علي أن يتم التقييم واختيار المدارس الفائزة قبل بدء العام الدراسي ٢٠٢١ /٢٠٢٢.
وأشار إلى أن معايير التقييم تشمل تجميل المدرسة من الداخل والخارج وصيانة الأجهزة والمعامل ودورات المياه وتجهيز الفصول وغرف الأنشطة والتأكد من تلقي أعضاء هيئة التدريس للقاح فيروس كورونا والالتزام بالإجراءات الاحترازية.
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يأتي ذلك تنفيذاََ لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بالجاهزية التامة بكافة الإدارات التعليمية والمدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد.
وفي ذات السياق أكد وكيل وزارة التربية والتعليم، بمحافظة الوادى الجديد، على مواصلة العمل بالبرنامج التدريبى الخاص بتنمية مهارات اللغة الإنجليزية لطلاب المرحلتين الابتدائية و الإعدادية والذى انطلق الخميس الماضى ويستمر حتى سبتمبر المقبل .
وأوضح مدير قطاع التربية والتعليم بالمحافظة، ان البرنامج يتم تنفيذه الخميس من كل أسبوع بمقر المركز الاستكشافي للعلوم بالخارجة فى الفترة من 6 لـ 8 مساءا بالتعاون مع توجيه اللغة الإنجليزية والمعلمين من ذوى الخبرات، مشيرا ان هذه البرامج التدريبية تهدف إلى تنمية مهارات وقدرات الطلاب وصقل مهارتهم.