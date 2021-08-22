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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البدء فى تطعيم موظفي المصالح الحكومية بلقاح كورونا

صدى البلد

قامت اليوم الأحد فرقة طبية متحركة من مديرية الشئون الصحية في محافظة المنوفية بالتوجه لمقر ديوان عام محافظة المنوفية لتطعيم العاملين بلقاح كورونا مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

 وسيستمر عمل الفرق الطبية حتى الانتهاء من تطعيم كافة العاملين بالمصالح الحكومية.

 أكد اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية على إستمرار عمل الفرق الطبية بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية حتى يتم التأكد من الانتهاء من تطعيم جميع الفئات المستهدفة ، موجهاً الشكر للفرق الطبية لجهدهم المستمر في جائحة كورونا .

 كما ناشد جميع أبناء وأهالي المحافظة بسرعة التسجيل على المنظومة للحصول على اللقاح حفاظاً على الصحة العامة.

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لقاح كورونا المنوفية محافظة المنوفية اخبار المحافظات صحة

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