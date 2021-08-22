عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أثبتن جدارتهن.. أول رد برلماني على نقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة

مجلس النواب
مجلس النواب

أيد وفيق عزت وكيل لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، موافقة  المجلس الأعلى للقضاء على نقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة، بدرجاتهن المقابلة بالقضاء، للعام القضائي 2021- 2022.

 

وقال “عزت” فى تصريح لـ"صدى البلد"، إن المرأة نجحت فى شغل مناصب قيادية كبيرة من ضمنها المحكمة الدستورية والوزارات المختلفة، ولكونها أثبتت قدرتها على القيادة؛ تقوم الدولة بترقيتها بشكل مستمر، فهي جديرة بهذه الترقيات، وذلك ما دفع الدولة والقيادة السياسية إلى تسليط الضوء عليها بشكل كبير.

 

موافقة المجلس الأعلى للقضاء

وافق المجلس الأعلى للقضاء في جلسته المنعقدة اليوم الأحد، على طلب المستشار النائب العام بنقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة بدرجاتهن المقابلة بالقضاء للعام القضائي 2021- 2022.

 

وكان المستشار النائب العام، تقدَّمَ بمذكرة إلى المجلس أورد فيها أنه بمناسبة إعداد الحركة القضائية للعام القضائي المشار إليه ونفاذًا لما أقرَّه «المجلس الأعلى للهيئات القضائية» في جلسته المنعقدة بالثاني من شهر يونيو الماضي برئاسة رئيس الجمهورية بشأن إلحاق سيدات بالنيابة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، فرأت «النيابة العامة» نقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة لمدة تبدأ من أول سبتمبر عام 2021 حتى 30 سبتمبر عام 2022، وإلحاقهن بدورات تدريبية لإعدادهن للعمل «بالنيابة العامة».

أسماء القاضيات الجدد بالنيابة العامة

وافق المجلس على الطلب بنقل كل من القاضيات الآتية أسمائهن للعمل «بالنيابة العامة» خلال الفترة المذكورة فيما يلى:
1) أسماء عبد الجليل محمد عبد الدايم (محامٍ عام). 
2) إيمان سمير إبراهيم القمري، (محامٍ عام).
3) مي حسين مصطفى حسين، (محامٍ عام).
4) نفرت محمد نبيل بهي الدين شهاب، (محامٍ عام).
5) رحاب ربيع عبد الله السيد الشيمي، (رئيس نيابة أ).
6) إيريني مجدي زيادة صليب، (رئيس نيابة أ). 
7) هبة صلاح الدين أمين محمد منصور، (رئيس نيابة أ).
8) أماني محمد موسى محمد، (رئيس نيابة أ).
9) إنجي حسين علي حسين، (رئيس نيابة أ).
10) إيمان أحمد لبيب سماح، (رئيس نيابة أ).
11) منار عبد الباسط عبد الفتاح إبراهيم، (رئيس نيابة أ).

مجلس النوا المجلس الاعلى للقضاء النيابة العامة المراة موافقة المجلس الأعلى للقضاء

ترشيحاتنا

الدوري الإنجليزي.. موج تشيلسي الأزرق يغرق آرسنال بهدفين في ملعب الإمارات

رغم الإصابات وهروب اللاعبين.. ماذا قدم حسام حسن في قيادة الاتحاد السكندري؟

المبادرة الرئاسية الإنسانية.. حقن 7 حالات ضمور عضلات بمستشفى عين شمس التخصصي

البيئة: ملابس وأموال وأجهزة كهربائية مقابل بيع المخلفات الإلكترونية

7.4 مليون إصابة و188 ألف وفاة حصيلة فيروس كورونا في أفريقيا

أول تعليق من دار الإفتاء على زواج البارت تايم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إثارتها للجدل.. سمية الخشاب تجرى تعديلا على صورتها

ميدو يفجر مفاجأة بشأن انضمام عبد الله السعيد لـ الزمالك

بنك ناصر يحذر عملاءه من الإدلاء ببيانات حساباتهم الشخصية

التعليم العالي تحدد موعد انطلاق المرحلة الثانية لـ تنسيق الثانوية العامة 2021

لغز محير..لماذا لم يحاول كبار أوروبا التعاقد مع محمد صلاح؟.. ماركا تجيب

مكاسب الزمالك من انتقال مصطفى محمد إلى الدوري الفرنسي

الصحة: منع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا مقار عملهم

رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة الصحة إجراءات تطعيم العاملين فى القطاع التعليمى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل سيحدث في العراق نفس ما حصل في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية.. وهل هناك حقًا اختلاف بين بغداد وكابول في الغزو قبل 20 سنة؟.. هكذا شرح المحللون الأمر

اقطف مانجتك بايدك.. مبادرة لترويج السياحة الخضراء بالإسماعيلية.. فيديو

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

فيديو

لون البشرة وأم الطرشة .. قصص وحكايات التنمر في حياة المشاهير

أغلقت التعليقات.. مها أحمد تثير أزمة بـ فيديو جديد وخناقة بعد حفل محمد رمضان "فيديو"

فيديو جراف.. يعالج أكثر من 10 أمراض.. البقدونس صيدلية ربانية

فيديوجراف|العام المقبل .. مصر تستعد لإطلاق 4 أقمار صناعية بدون تدخل خارجي

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: من كابول.. الضحية والجلاد!!!

ياسر عبيدو يكتب: الرابح طالبان أم أمريكا

أحمد الغنام يكتب: أفغانستان بين اللغز والمتاهة

د.محمد عونى يكتب: التحكيم يحرم الأهلى من بطولة الدورى

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (3)

بيري محمد تكتب: مسرح عبدالوهاب يتألق بعروضه الفنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

أمزجة البشر تتناغم مع نغمات الموسيقى

هويدا دويدار

مشكلات تهدد البناء الاجتماعى للأسرة

إلهام أبو الفتح

اتركوني أحب الجميع

المستشار أسـامة الصعيدي

الذهب من ذهبية فريال

د. محمد مبروك

خبز التميس والوضع التعيس!

كريمة أبو العينين

أكشن الأمريكان وطالبان

محمد أرسلان

«كابول».. انتعاش الإسلام السياسي

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع «الأوروبى - العربى» (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ