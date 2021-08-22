وصفة زيت المسك لعلاج التجاعيد والخطوط الدقيقة في الوجه والجسم

ما لا تعرفه الكثير من النساء أن المسك له فوائد علاجية وتجميلية عديدة من بينها علاج الخطوط الدقيقة والتجاعيد التى تظهر على الوجه والجسم .

وتحتوي وصفة المسك على خصائص القابضة لزيت المسك التي تشكل علاجًا رائعًا لتحسين مرونة الجلد لمعالجة شيخوخة الجلد وتقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد والخصائص المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات والمضادة للبكتيريا الموجودة فى زيت الجوجوبا لذا فإن مزجهما معا تكون الفوائد التجميلية أكبر .

ونقدم لكم وصفة زيت المسك لعلاج التجاعيد والخطوط الدقيقة بشكل أفضل من الكريمات وذلك وفقا لما جاء في موقع “ boldsky ” الهندي.

مكونات وصفة المسك لعلاج التجاعيد

1 ملعقة كبيرة زيت الجوجوبا

5 قطرات من زيت المسك الطبيعي

طريقة استعمال المسك لعلاج التجاعيد

ضعي في وعاء خذ كمية من زيت الجوجوبا وأضيفي قطرات زيت المسك إلى المزيج واخلطي جيدًا.

خذي كمية صغيرة من هذا الخليط ودلكيها على وجهك برفق به ثم اتركيه 10 دقائق تقريبا

اغسلي وجهك بالماء البارد وجففيه جيدا بفوطة قطنية ولا تتعرضي للشمس أثناء وضع هذا القناع.