عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وصفة زيت المسك لعلاج التجاعيد والخطوط الدقيقة في الوجه والجسم

التجاعيد
التجاعيد

ما لا تعرفه الكثير من النساء أن المسك له فوائد علاجية وتجميلية عديدة من بينها علاج الخطوط الدقيقة والتجاعيد التى تظهر على الوجه والجسم .

وتحتوي وصفة المسك على خصائص القابضة لزيت المسك التي تشكل علاجًا رائعًا لتحسين مرونة الجلد لمعالجة شيخوخة الجلد وتقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد والخصائص المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات والمضادة للبكتيريا الموجودة فى زيت الجوجوبا  لذا فإن مزجهما معا تكون الفوائد التجميلية أكبر .

ونقدم لكم وصفة زيت المسك لعلاج التجاعيد والخطوط الدقيقة بشكل أفضل من الكريمات وذلك وفقا لما جاء في موقع “ boldsky ”  الهندي.

أسباب التجاعيد حول العين وكيفية علاجها

أفضل من كولاجين.. وصفة طبيعية للقضاء على التجاعيد

 مكونات وصفة المسك لعلاج التجاعيد 

1 ملعقة كبيرة زيت الجوجوبا 

5 قطرات من زيت المسك الطبيعي

طريقة استعمال المسك لعلاج التجاعيد 

ضعي في وعاء خذ كمية من زيت الجوجوبا وأضيفي قطرات زيت المسك إلى المزيج واخلطي جيدًا. 

خذي كمية صغيرة من هذا الخليط ودلكيها على وجهك برفق به ثم اتركيه 10 دقائق تقريبا 

اغسلي وجهك بالماء البارد وجففيه جيدا بفوطة قطنية ولا تتعرضي للشمس أثناء وضع هذا القناع.

المسك وصفة المسك التجاعيد الخطوط الدقيقة علاج وصفة زيت المسك

موضوعات متعلقة

طريقة تخزين الملوخية المتخرطة.. 5 وصفات مختلفة أبرزها بالسكر

اكتشف الفرق بين البواسير الداخلية والخارجية

طريقة عمل بلاك فورست سالي فؤاد

بعد نتيجة الثانوية العامة.. كيف تعيد الثقة إلى إبنك في نفسه؟

ترشيحاتنا

الدوري الإنجليزي.. موج تشيلسي الأزرق يغرق آرسنال بهدفين في ملعب الإمارات

رغم الإصابات وهروب اللاعبين.. ماذا قدم حسام حسن في قيادة الاتحاد السكندري؟

المبادرة الرئاسية الإنسانية.. حقن 7 حالات ضمور عضلات بمستشفى عين شمس التخصصي

البيئة: ملابس وأموال وأجهزة كهربائية مقابل بيع المخلفات الإلكترونية

7.4 مليون إصابة و188 ألف وفاة حصيلة فيروس كورونا في أفريقيا

أول تعليق من دار الإفتاء على زواج البارت تايم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إثارتها للجدل.. سمية الخشاب تجرى تعديلا على صورتها

ميدو يفجر مفاجأة بشأن انضمام عبد الله السعيد لـ الزمالك

بنك ناصر يحذر عملاءه من الإدلاء ببيانات حساباتهم الشخصية

التعليم العالي تحدد موعد انطلاق المرحلة الثانية لـ تنسيق الثانوية العامة 2021

لغز محير..لماذا لم يحاول كبار أوروبا التعاقد مع محمد صلاح؟.. ماركا تجيب

مكاسب الزمالك من انتقال مصطفى محمد إلى الدوري الفرنسي

الصحة: منع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا مقار عملهم

رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة الصحة إجراءات تطعيم العاملين فى القطاع التعليمى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل سيحدث في العراق نفس ما حصل في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية.. وهل هناك حقًا اختلاف بين بغداد وكابول في الغزو قبل 20 سنة؟.. هكذا شرح المحللون الأمر

اقطف مانجتك بايدك.. مبادرة لترويج السياحة الخضراء بالإسماعيلية.. فيديو

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

فيديو

لون البشرة وأم الطرشة .. قصص وحكايات التنمر في حياة المشاهير

أغلقت التعليقات.. مها أحمد تثير أزمة بـ فيديو جديد وخناقة بعد حفل محمد رمضان "فيديو"

فيديو جراف.. يعالج أكثر من 10 أمراض.. البقدونس صيدلية ربانية

فيديوجراف|العام المقبل .. مصر تستعد لإطلاق 4 أقمار صناعية بدون تدخل خارجي

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: من كابول.. الضحية والجلاد!!!

ياسر عبيدو يكتب: الرابح طالبان أم أمريكا

أحمد الغنام يكتب: أفغانستان بين اللغز والمتاهة

د.محمد عونى يكتب: التحكيم يحرم الأهلى من بطولة الدورى

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (3)

بيري محمد تكتب: مسرح عبدالوهاب يتألق بعروضه الفنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

أمزجة البشر تتناغم مع نغمات الموسيقى

هويدا دويدار

مشكلات تهدد البناء الاجتماعى للأسرة

إلهام أبو الفتح

اتركوني أحب الجميع

المستشار أسـامة الصعيدي

الذهب من ذهبية فريال

د. محمد مبروك

خبز التميس والوضع التعيس!

كريمة أبو العينين

أكشن الأمريكان وطالبان

محمد أرسلان

«كابول».. انتعاش الإسلام السياسي

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع «الأوروبى - العربى» (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ