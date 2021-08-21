أسباب التجاعيد حول العين وكيفية علاجها

صرح الدكتور هيثم النجار استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام، عضو الجمعية المصرية لجراحين التجميل، أن النيكوتين له تأثيرات سلبية على مرونة الجلد حول العين، بالإضافة اإلى اشعة الشمس الضارة حيث تزيد من علاج تجاعيد العين في البشرة لذا يجب وضع واقي الشمس دائما ويفضل وضع واقي شمس خاص بالعين وارتداء نظارة شمس، وقلة شرب الماء، والطعام غير الصحي مثل النشويات والسكريات العالية.

وقال الدكتور هيثم النجار، في تصريحات صحفية، يعد علاج تجاعيد العين واحداً من أهم الخطوات المؤثرة في تجميل الوجه ككل وإعطائه حيوية ونضارة تعجل العمر بسحبها منا، وكلما كانت بشرتنا رقيقة وحساسة كلما جاء ظهور تجاعيد العين مبكرا وأعطتنا مظهرا أكبر من عمرنا الحقيقي وهو ما لن يحبه الكثيرون بطبيعة الحال.

وأضاف التخلص من ظهور تجاعيد العين بشكلٍ رئيس يهدف إلى تجميل العيون وتمديد سنوات الشباب الظاهرة على وجوهنا عن طريق شد الجلد المتجعد والمتهدل وإخفاء أي عيوب تحيط بالعينين والذي يتشكل غالبا في تهدل الأجفان العليا والسفلى وظهور الهالات السوداء والظلال الداكنة تحت العين وفقدان الجلد رونقه المعتاد.

وأوضح الدكتور هيثم النجار، توجد العديد من الوسائل التي أتاحها الطب التجميلي في التخلص من التجاعيد حول العين وتختلف حسب فعاليتها وتأثيرها وشدتها حسب نوع ظهور تجاعيد العين تحت العينين بدءاً من التقنيات السهلة والبسيطة التي يمكن إجراؤها في البيت أو تستغرق عدة دقائق في العيادة وصولاً إلى العمليات الجراحية والليزر على أيدي مختصين.

وتابع، أن طرق علاج تجاعيد تحت العين تبدأ بحقن الكولاجين حيث يبدأ الكولاجين بالعمل تحت الجلد فور وصوله وبمرور الأيام نلاحظ تحسن الجلد وزيادة مرونته واختفاء الظلال وشد التجاعيد، ومن مميزات هذه الطريقة أنها تحفز الخلايا نفسها على إنتاج الكولاجين مرة أخرى لذلك يزداد تحسن الجلد وإزالة التجاعيد كلما مر الوقت.

وأكد النجار يختلف اختيارك لوسيلة العلاج طبقا لما هو علاج التجاعيد تحت العين الذي تريده وغرضك منه وللتخلص من تجاعيد وعمرها، ويعد حقن فيلر تحت العين واحداً من أكثر الوسائل فعالية وأفضلها نتيجة حيث يهدف إلى علاج مشكلة رقة ونحول الطبقة الدهنية التي سبق لنا الحديث عنها، بهذه الطريقة يعيد للجلد سمكه وكثافته مرةً أخرى فيشد للتخلص من تجاعيد ويقضي عليها.