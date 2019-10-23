لعيون جميلة .. ماسك لعلاج تجاعيد العين فى 15 دقيقة

تعد المنطقة المحيطة بالعين من أكثر المناطق الحساسة فى بشرة المرأة حيث تتأثر بأى شئ يتم استخدامه قد يؤثر على العينين وقوة النظر لذا يجب عدم استخدام اى ماسك أو كريم بشكل عشوائى لعلاج المشاكل التى تظهر فى هذه المنطقة مثل التجاعيد.





وقدم موقع "boldsky " خطوات عمل ماسك لعلاج التجاعيد حول العين من مكونات منزلية لا تضر النظر أو جمال العينين .

مكونات ماسك علاج تجاعيد العين:

ملعقة من العسل

ملعقة من الزنجبيل المطحون





طريقة عمل ماسك علاج تجاعيد العين:

- فى وعاء زجاجى اخلطى جميع المكونات جيدا.

- ضعيهم تحت العينين مع التدليك لمدة 15 دقيقة .

- اغلسى الوجه جيدا ثم جففيه بمنشفة قطنية.



