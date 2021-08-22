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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزائر تسجل أقل حصيلة يومية لإصابات كورونا منذ أواخر يونيو

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأحد، تسجيل 412 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أقل حصيلة يومية تسجلها البلاد منذ أواخر شهر يونيو.

 

وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 191583، فيما ارتفع عدد ضحاياه إلى 5004، بعد تسجيل 20 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

 

وتماثل 395 مريضا للشفاء خلال الفترة ذاتها، ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 129950، فيما يوجد 37 مريضا بوحدات العناية المركزة.

 

ودعت وزارة الصحة الجزائرية المواطنين إلى "اليقظة، واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع".

 

والجمعة، قالت النقابة الوطنية للمهن الصحية في الجزائر إن ما لا يقل عن 300 طبيب في البلاد، فقدوا حياتهم نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما بلغ عدد الوفيات بالقطاع الصحي الجزائري عموما، 470 وفاة.

 

وأوضحت النقابة الوطنية للمهن الصحية، أن الموجة الثالثة من الوباء كانت "الأخطر" على عمال القطاع الصحي.

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كما كشف  وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، أن الإصابات بفيروس كورونا شهد هذه الأيام تراجعا ملحوظا مقارنة بالأسابيع السابقة.

 

وبحسب موقع النهار الجزائري ، فقد بيًن وزير الصحة  أن الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا تبقى مرتفعة نظرا لشراسة الفيروس.

 

وذكر الوزير أن تراجع عدد الإصابات ساهم في تخفيف الضغط على الأطقم الطبية وقدرات الاستيعاب على مستوى المؤسسات الاستشفائية.

 

كما أضاف أن ما يثير القلق هو تواجد عدد كبير من المرضى على مستوى المستشفيات وذلك لكون السلالة الجديدة لفيروس كورونا تشوه الجهاز التنفسي وتضر بالأمعاء وهو ما يستوجب مدة علاج طويلة نوعا ما مع ضرورة توفير الأكسجين علي حد تعبيره.

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