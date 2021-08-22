وزير السياحة والآثار يناقش خطة الترويج المستقبلية للمقصد المصري على مواقع التواصل

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم “الأحد”، اجتماعاً موسعا مع ممثلي الشركة الدولية التي تتولي مهام إدارة وتطوير مواقع التواصل الاجتماعي الترويجية الخاصة بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وذلك للاطلاع على ما تم من أعمال خلال الفترة الماضية ومناقشة خطة الترويج المستقبلية للمقصد المصري عبر هذه المواقع.

يأتي هذا الاجتماع في إطار خطة وزارة السياحة والآثار للترويج للمقصد السياحي المصري داخليا ودوليا علي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

حضر الاجتماع غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، وأحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية، ولمياء كامل مساعد الوزير للترويج، وسوزان مصطفى مدير عام التخطيط والمتابعة ورئيس الحملة الدولية بالهيئة.

وخلال الاجتماع استعرض ممثلو الشركة ما قاموا به للترويج للمقصد المصري خلال الفترة الماضية، حيث قاموا بإعداد محتوي فني فوتوغرافي لتسليط الضوء على ما تتمتع به منطقة الساحل الشمالي من منتجات وأنشطة ومنتجعات سياحية متنوعة ومتميزة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي الترويجية للهيئة، وذلك في ظل ما يشهده الساحل الشمالى من إقبال من المصريين والسائحين خاصة الأشقاء العرب خلال الموسم السياحي الصيفي.



كما استعرضوا المحتوى الدعائي الذي سيتم نشره خلال الفترة المقبلة وما يتضمنه من صور وأفلام قصيرة وعرض للتجارب السياحية والترفيهية والأنشطة السياحية المختلفة في مصر، وذلك ضمن خطتهم للترويج للمقصد المصري، خاصة مع اقتراب الموسم السياحي الشتوي.

كما ناقش الاجتماع، الملامح الأساسية للاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر والتي تم تسليمها الأسبوع الماضي من قِبل التحالف الكندي الإنجليزي، الذي كُلف بإعدادها منذ بداية العام الحالي، وذلك حتى يتم تحديث المحتوى الدعائي وفقاً لما تتضمنه الاستراتيجية.