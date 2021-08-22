غداً .. انطلاق عروض الليلة الكبيرة والسيرك القومي على مسرح الهناجر

تنطلق حفلات مسرح العرائس بأوبريت "الليلة الكبيرة"، كما يواصل السيرك القومي حفلاته، ضمن برنامج "صيف الإنتاج الثقافى" الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، فى الثامنة من مساء غداً الاثنين ، وتستمر حفلاتهما حتى الأول من سبتمبر المقبل، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

يشارك البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، برائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوي أوبريت "الليلة الكبيرة" من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، ديكور مصطفى كامل، تصميم عرائس للدكتور ناجي شاكر وإخراج صلاح السقا.

كما يواصل السيرك القومي، بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، تقديم مجموعة من الفقرات الفنية منها " الساحر، المهرج، الجونجلير، الدودة الشقية، التنشين بالخناجر"، تحت إشراف الفنان وليد طه مدير عام السيرك القومي.

وتختتم شعبة الإنشاد الدينى بالفرقة القومية للموسيقى الشعبية، التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، حفلاتها بمجموعة من أشهر الأغاني الدينية التى تغنى بها كبار نجوم الطرب فى مصر، إلى جانب فقرات الإنشاد الديني، تحت إشراف الدكتور أسامة زغلول مدير عام الفرقة.