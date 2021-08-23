"المجلس الأعلى للقضاء" يوافق على نقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة..نواب: المرأة المصرية نجحت فى شغل مناصب قيادية كبيرة وتعيش العصر الذهبي في عهد الرئيس السيسي

برلماني: نقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة لكونهم اثبتوا جدارتهن

نائب: نقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة نقلة نوعية

برلمانية: المراة المصرية تعيش عصرها الماسى فى عهد الرئيس

وافق المجلس الأعلى للقضاء في جلسته المنعقدة اليوم الأحد، على طلب المستشار النائب العام بنقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة بدرجاتهن المقابلة بالقضاء للعام القضائي 2021- 2022.

وفي هذا الصدد أكد عدد من نواب البرلمان، إن المرأة المصرية لا تعيش العصر الذهبي في عهد الرئيس السيسي وإنما تعيش عصرها الماسي، فقبل تولى الرئيس السيسي رئاسة مصر، وكانت تعانى من فقر الخدمات والحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية فتم تعديل الدستور وكفل لها 25% من المقاعد تحت قبة البرلمان وتولت أيضا 25% من الحقائب الوزارية الهامة.

قالت عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن والرئيس عبد الفتاح السيسي يجاهد من اجل تتويج المرأة المصرية سواء سياسيا او اقتصاديا او اجتماعيا وخصوصا بعد قرار توليها مناصب بمجلس الدولة والنيابة العامة الذي أثلج قلوب جميع المصريين.

وأكدت "الهوارى" لـ"صدى البلد"، أن المرأة المصرية لا تعيش العصر الذهبي في عهد الرئيس السيسي وإنما تعيش عصرها الماسي، فقبل تولى الرئيس السيسي رئاسة مصر، وكانت تعانى من فقر الخدمات والحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية فتم تعديل الدستور وكفل لها 25% من المقاعد تحت قبة البرلمان وتولت أيضا 25% من الحقائب الوزارية الهامة.



وأضافت عضو مجلس النواب، أن المرأة تواجدت أيضا في مناصب قيادية عديدة سواء فى مديريات الصحة والتعليم والجامعات وحظيت المرأة أيضا باهتمام كبير فى التعليم فعلى سبيل المثال محافظة سوهاج وصل عدد تعليم الفتيات بالجامعات نحو 51% بعد أن كانت تعانى من الأفكار الرجعية وغير ذلك وكل بفضل قيادة حكيمة من الرئيس السيسي.



وأشارت عضو مجلس النواب، الى أن المرأة تم تمكينها اقتصاديا أيضا من خلال مد الخدمات الهامة لها مثل القروض الحسنة بدون فوائد نهائيا حتى تستطيع أن تعمل وتصنع مشروعها الصغير او الكبير او المتوسط في جميع المجالات، فضلا عن تمكينها اجتماعيًا من خلال المبادرات الرئاسية الضخمة مثل تكافل وكرامة الأسرة الريفية والمرأة المعيلة وغيرها.

وتابعت حديثها قائلة:" المجلس القومي للمرأة حارب كثيرا من اجل ضمان حقوق المرأة حتى تتمكن من ممارسة عملها داخل الجهتين النيابية ومجلس الدولة وشكرا لفخامة الرئيس على هذا الدعم المستمر والقرارات العظيمة لدعم المراة".

أيد وفيق عزت وكيل لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، موافقة المجلس الأعلى للقضاء على نقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة، بدرجاتهن المقابلة بالقضاء، للعام القضائي 2021- 2022.

وقال “عزت” فى تصريح لـ"صدى البلد"، إن المرأة نجحت فى شغل مناصب قيادية كبيرة من ضمنها المحكمة الدستورية والوزارات المختلفة، ولكونها أثبتت قدرتها على القيادة؛ تقوم الدولة بترقيتها بشكل مستمر، فهي جديرة بهذه الترقيات، وذلك ما دفع الدولة والقيادة السياسية إلى تسليط الضوء عليها بشكل كبير.

كما قال عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ايضا إن موافقة المجلس الأعلى للقضاء على نقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة، بدرجاتهن المقابلة بالقضاء، للعام القضائي 2021- 2022 نقلة نوعية.

واكد “درويش” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المراة تم تمكينها بشكل كبير فى عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك دليل على المساواة بينها وبين الرجل ولكونها اثبتت للجميع انها قادره على العطاء والتحدي وهذه الترقيات مكافاة لما تقوم به من جهود لخدمة المجتمع.

وكان المستشار النائب العام، تقدَّمَ بمذكرة إلى المجلس أورد فيها أنه بمناسبة إعداد الحركة القضائية للعام القضائي المشار إليه ونفاذًا لما أقرَّه «المجلس الأعلى للهيئات القضائية» في جلسته المنعقدة بالثاني من شهر يونيو الماضي برئاسة رئيس الجمهورية بشأن إلحاق سيدات بالنيابة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، فرأت «النيابة العامة» نقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة لمدة تبدأ من أول سبتمبر عام 2021 حتى 30 سبتمبر عام 2022، وإلحاقهن بدورات تدريبية لإعدادهن للعمل «بالنيابة العامة».

أسماء القاضيات الجدد بالنيابة العامة

وافق المجلس على الطلب بنقل كل من القاضيات الآتية أسمائهن للعمل «بالنيابة العامة» خلال الفترة المذكورة فيما يلى:

1) أسماء عبد الجليل محمد عبد الدايم (محامٍ عام).

2) إيمان سمير إبراهيم القمري، (محامٍ عام).

3) مي حسين مصطفى حسين، (محامٍ عام).

4) نفرت محمد نبيل بهي الدين شهاب، (محامٍ عام).

5) رحاب ربيع عبد الله السيد الشيمي، (رئيس نيابة أ).

6) إيريني مجدي زيادة صليب، (رئيس نيابة أ).

7) هبة صلاح الدين أمين محمد منصور، (رئيس نيابة أ).

8) أماني محمد موسى محمد، (رئيس نيابة أ).

9) إنجي حسين علي حسين، (رئيس نيابة أ).

10) إيمان أحمد لبيب سماح، (رئيس نيابة أ).

11) منار عبد الباسط عبد الفتاح إبراهيم، (رئيس نيابة أ).