سيف زاهر يعزي أحمد حسن في وفاة والدته

نعى الإعلامي سيف زاهر والدة أحمد حسن لاعب المنتخب المصري السابق والتي وافتها المنيه اليوم. .



وكتب سيف زاهر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا " ‏‎‏‏البقاء لله في وفاة والدة كابتن أحمد حسن ربنا يسكنها فسيح جناته".



وأعلن الكابتن أحمد حسن عميد لاعبي العالم ونجم المنتخب المصري السابق وفاة والدته .

وكتب أحمد حسن، عبر حسابة بفيس بوك قائلا: “انا العين لاتدمع وأن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون إنا لله وانا اليه راجعون ماتت التي كان يكرمني الله من اجلها رحلت التي كان تدعو لي فيسترني الله من أجلها ”.



وتابع: “رحلت من كانت تدعو لي فيرزقني الله خير الدنيا والآخرة رحلت الأمن والأمان اللهم ارزقها الفردوس الأعلي من الجنة وأجعل قبرها روضة من رياض الجنة”.