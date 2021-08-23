الزمالك: مباراة الإنتاج الحربي ببطولة.. والدوري لم ينته بعد

أكد حسام المندوه عضو مجلس إدارة الزمالك، أن بطولة الدوري المصري لم تنته بعد، مشيراً إلى أنه يجب خوض لقاء الإنتاج الحربي وكأنها مباراة البطولة.

وقال المندوه في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس 1": "المنطق هو أن الدوري لم ينتهي بعد، ممكن أن ينتهي يوم الثلاثاء أو تحصل مشكلة، ونعلم ذلك جيداً، والدوري لسه منعرفش ولكن ربنا يكرم ان شاء الله".

وأضاف: "المباراة القادمة ستكون صعبة جدا، وسنعتبرها مباراة البطولة وإذا فكرنا بهذا المنطق سنفوز بالبطولة".

وأكمل عضو الزمالك: "ليس لي دخل بموضوع جنش وما سيراه المدير الفني هو ما سيحدث، ولا أريد التعليق عن هذا الأمر، وهذا الأمر يختص به كارتيرون وحسين لبيب رئيس النادي، والأهم هو التركيز على الدوري لأن فاضل لنا خطوة".

واختتم المندوه: "احترم مصطفى فتحي وكريم بامبو ورأيي فيهم مثل جماهير الزمالك وهم مواهب موجودة في أرض الملعب".