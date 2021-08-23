إصابة لاعبة المنتخب الوطني لكرة القدم سارة عصام بمزق في عضلة الفخذ الأمامية

أعلنت سارة عصام، لاعبة المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم وفريق ستوك سيتي الإنجليزي، غيابها عن المشاركة مع المنتخب الوطني في بداية منافسات بطولة كأس العرب للسيدات، بسبب الإصابة بمزق في عضلة الفخذ الأمامية.



وكتبت سارة عصام، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بعد انقطاع دام لمدة 4 سنوات بسبب وقف نشاط المنتخب النسائي في مصر، جاء قرار اللجنة، ولكن هذه المرة لتفعيل جديد لنشاط كرة القدم النسائية".



وأضافت: "انتظرت كثيرا وبكل شغف هذا القرار للحصول على فرصة المشاركة مع المنتخب، وقمت بالإعدادات الجادة لهذا الحدث، والالتزام بالبرنامج الغذائي الخاص بي على أكمل وجه".



وتابعت سارة عصام: "فوجئت بإصابتي بمزق في عضلة الفخذ الأمامية مما يستدعي الراحة التامة لمدة 7 أيام، وبسبب ذلك لن أتمكن من المشاركة مع المنتخب في بداية البطولة".

واختتمت قائلة: "أتمنى النجاح الكبير للمنتخب الوطني والفوز بالكأس، ومستعدة للحاق بالفريق في نصف النهائي والنهائي".



ومن المقرر أن تنطلق البطولة غدا الثلاثاء وتستمر حتى 6 سبتمبر المقبل على ملعب الشرطة.



ويوجد المنتخب الوطني على رأس المجموعة الأولى التي تضم منتخبات تونس والسودان ولبنان، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات الأردن والجزائر وفلسطين.



ويستهل المنتخب الوطني مشواره غدا بمواجهة السودان في المباراة الافتتاحية.