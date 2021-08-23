إصابة لاعبة المنتخب الوطني لكرة القدم سارة عصام بمزق في عضلة الفخذ الأمامية

أعلنت سارة عصام، لاعبة المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم وفريق ستوك سيتي الإنجليزي، غيابها عن المشاركة مع المنتخب الوطني في بداية منافسات بطولة كأس العرب للسيدات، بسبب الإصابة بمزق في عضلة الفخذ الأمامية.
وكتبت سارة عصام، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بعد انقطاع دام لمدة 4 سنوات بسبب وقف نشاط المنتخب النسائي في مصر، جاء قرار اللجنة، ولكن هذه المرة لتفعيل جديد لنشاط كرة القدم النسائية".
وأضافت: "انتظرت كثيرا وبكل شغف هذا القرار للحصول على فرصة المشاركة مع المنتخب، وقمت بالإعدادات الجادة لهذا الحدث، والالتزام بالبرنامج الغذائي الخاص بي على أكمل وجه".
وتابعت سارة عصام: "فوجئت بإصابتي بمزق في عضلة الفخذ الأمامية مما يستدعي الراحة التامة لمدة 7 أيام، وبسبب ذلك لن أتمكن من المشاركة مع المنتخب في بداية البطولة".
واختتمت قائلة: "أتمنى النجاح الكبير للمنتخب الوطني والفوز بالكأس، ومستعدة للحاق بالفريق في نصف النهائي والنهائي".
ومن المقرر أن تنطلق البطولة غدا الثلاثاء وتستمر حتى 6 سبتمبر المقبل على ملعب الشرطة.
ويوجد المنتخب الوطني على رأس المجموعة الأولى التي تضم منتخبات تونس والسودان ولبنان، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات الأردن والجزائر وفلسطين.
ويستهل المنتخب الوطني مشواره غدا بمواجهة السودان في المباراة الافتتاحية.