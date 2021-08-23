توزيع 24 طن لحوم الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية.. يتصدر نشرة صباح البلد

عرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية “صدى البلد”، مجموعة من التقارير والأخبار المتنوعة من الصحف والمواقع المحلية والعالمية، اليوم الاثنين، جاءت كالتالي:

الأوقاف: توزيع 24 طن لحوم الأضاحي اليوم على الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بمحافظات: بورسعيد، البحيرة، الغربية، السويس، الإسماعيلية، سوهاج، قنا.

يواصل جهاز مدينة العبور اليوم تسليم 1176 وحدة سكنية من المرحلة الثانية من مشروع "دار مصر"

اليوم.. تسير شركة مصر للطيران 74 رحلة دولية لنقل 9 آلاف راكب

الإسماعيلي يلتقي اليوم مع طلائع الجيش.. وإنبي يواجه المصري بالجولة الـ33 للدوري