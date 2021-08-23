"تعليم قنا" يكلف أخصائيي التطوير بمساعدة المعلمين للحصول على لقاح كورونا

قال الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، إنه جرى تكليف أخصائيي التطوير التكنولوجي، لمساعدة المعلمين والإداريين على التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا في الموقع الإلكتروني المخصص من قبل وزارة الصحة والسكان.

جاء ذلك عقب اللقاء المنفذ عبر شبكة الفيديو كونفرنس، مع الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، لمناقشة تفعيل قرار الوزير وتطبيقه قبل بداية العام للدراسي.

كما شدد مدير تعليم قنا، على الانتهاء من حصر المسجلين المنتظرين الحصول على اللقاح في موعد غايته الأربعاء المقبل تمهيداً لمخاطبة مديرية الصحة بقنا بالأعداد النهائية ووضع جدول زمني للانتهاء منها بحسب قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم المتعلق بتسجيل المعلمين للحصول على اللقاح وفق خطة وزارة الصحة والسكان.

وأوضح مدير تعليم قنا، أن عدد المسجلين بقاعدة بيانات وزارة الصحة 42000 معلم وجار تسجيل 20000 معلم آخر، لبدء عملية التطعيم .

يذكر أن اللجنة المكلفة بمتابعة حصر وتسجيل المعلمين يرأسها وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، وتضم في عضويتها مدير عام الشئون التنفيذية ومديري المراحل التعليمية، وإدارات التربية الصحية والإحصاء والتطوير التكنولوجي.

اجتماع بمديرية التربية والتعليم بقنا

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