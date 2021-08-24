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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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هيوصل مصر قريب.. اكتشف أهم المعلومات التى يجب معرفتها عن لقاح موديرنا.. من هم الممنوعون منه.. وما مدى فعاليته

لقاح موديرنا ضد كورونا
لقاح موديرنا ضد كورونا

لقاح موديرنا فعال بين مختلف الجنسيات والعرقيات

الأعراض الجانبية للقاح موديرنا تزول خلال أيام

الصداع والقشعريرة أبرز أعراض لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن وصول لقاح موديرنا مصر خلال الشهر القادم للتحصين ضد فيروس كورونا لحماية أكبر عدد من الأشخاص من فتك هذا المرض خاصة أن الموجة الرابعة لهذا الفيروس قد اقتربت.
 

نعرض لكم اهم المعلومات التى يجب معرفتها قبل تلقي لقاح موديرنا ضد فيروس كورونا وذلك وفقا لما جاء فى موقع مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي.
 

الممنوعون من لقاح موديرنا


إذا كان لديك رد فعل تحسسي شديد وهو مايعرف بالحساسية المفرطة أو رد فعل تحسسي فوري حتى لو لم يكن شديدًا تجاه أي مكون في لقاح موديرنا  فلا يجب أن تحصل عليه .
إذا كان لديك رد فعل تحسسي شديد أو فوري بعد الحصول على الجرعة الأولى من لقاح موديرنا، فلا يجب أن تحصل على جرعة ثانية من أي من لقاح ويقصد برد الفعل التحسسي الشديد هو رد فعل الجسم على المواد التى دخلت له ويكون العلاج باستخدام الأدرينالين أو الإيبينيفرين تحت اشراف طبي.
رد الفعل التحسسي الفوري يعني رد فعل في غضون 4 ساعات من أخذ اللقاح، بما في ذلك أعراض مثل خلايا النحل أو التورم أو الصفير “الضائقة التنفسية” وإذا لم تكن قادرًا على الحصول على لقاح موديرنا ، فقد تظل قادرًا على الحصول على نوع مختلف من اللقاحات الاخرى

الآثار الجانبية المحتملة لـ لقاح موديرنا 


في الذراع “ مكان أخذ اللقاح” : الم واحمرار وتورم
في جميع أجزاء الجسم: التعب وصداع الرأس وألم عضلي وقشعريرة وحمى وغثيان
تحدث هذه الآثار الجانبية في غضون يوم أو يومين من تلقي اللقاح وهي من العلامات الطبيعية التى تظهر على الجسم يبني الحماية ويجب أن تختفي في غضون أيام قليلة.

جميع لقاحات كورونا المصرح بها حاليًا آمنة وفعالة ، ولا يوصي مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي بلقاح واحد على الآخر فجميعهم متشابهين.

إذا تلقيت لقاح Pfizer-BioNTech أو Moderna COVID-19 ، فيجب أن تحصل على نفس المنتج في اللقطة الثانية.
في التجارب السريرية ، كانت أعراض التفاعل هى الآثار الجانبية التي تحدث في غضون 7 أيام من التطعيم) شائعة ولكنها كانت في الغالب خفيفة إلى معتدلة وعدد قليل من الناس لديهم ردود أفعال أثرت على قدرتهم على القيام بالأنشطة اليومية.
كانت الآثار الجانبية في جميع أنحاء الجسم  مثل الحمى والقشعريرة والتعب والصداع وهي أكثر شيوعًا بعد الجرعة الثانية من لقاح موديرنا ومازالت تجرى ابحاث عديدة عن سلامة لقاح موديرنا في الاستخدام واسع النطاق بين البشر.

 فاعلية اللقاح


استنادًا إلى الأدلة المستمدة من التجارب السريرية ، في الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا وما فوق ، كان لقاح موديرنا فعالًا بنسبة 94.1٪ في الوقاية من عدوى كورونا المؤكدة مختبريًا لدى الأشخاص الذين تلقوا جرعتين ولم يكن لديهم دليل على إصابتهم سابقًا.
كان اللقاح أيضًا فعالًا للغاية في التجارب السريرية في الوقاية من فيروس كورونا بين الأشخاص من مختلف الفئات العمرية والجنس والعرقية وبين الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية أساسية.

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