أخبار بني سويف ..قافلة طبية وبروتوكول بين الإفتاء والجامعة وإطلاق أسماء 6 شهداء على المدارس

أخبار بني سويف ..قافلة طبية وبروتوكول بين الافتاء والجامعة وإطلاق اسماء 6 شهداء علي المدارس



محافظ بني سويف :الكشف وتقديم العلاج لــ 950 مواطناً في قافلتين لمديرية الصحة بمركزي الواسطى وبني سويف



بروتوكول تعاون بين جامعة بني سويف ودار الإفتاء المصرية في مجالات البحوث والتعليم والفلك الشرعي.



محافظ بني سويف يوجه بسرعة الانتهاء من إعداد كشوفات بالعاملين بالجهاز الإداري والتسجيل على موقع وزارة الصحة للسير في إجراءات تلقي لقاح كورونا .



المجلس التنفيذي يوافق على إطلاق أسماء 6 من شهداء القوات المسلحة على مدارس ببني سويف.

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،سير العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية وفي إطار مبادرة حياة كريمة.

وتبين من التقرير،الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة في هذا الجانب،أنه تم تنظيم قافلتين طبيتين الأولى بقرية صفط الشرقية مركز الواسطى،والقافلة الثانية بقرية إبشنا مركز بني سويف،وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والتضامن الاجتماعي ،وتمت مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا،حيث تم تعقيم موقعي القافلتين ومحيطهما قبل وأثناء وبعد انتهاء العمل ،علاوة على توزيع كمامات على العاملين والمستهدفين في القافلة،مع التزام فرق العمل والفرق الطبية بتطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الصحية.

حيث تم الكشف على 220 حالة من أهالي قرية بقرية إبشنا وتوزيع بعض الأدوية بالمجان في القافلة التي تم تنظيمها بالتعاون مع مؤسسة راعي مصر للتنمية،وضمت عداً من التخصصات الطبية،شملت( 7 أطفال، 15باطنة ، 113 رمد، 56 عظام، 29جلدية)وعمل 44 نظارة طبية،فيما تمكنت القافلة الثانية التي تم تنظيمها بالتعاون مع مؤسسة إبراهيم أحمد بدران للأعمال الخيرية من الكشف على 739 حالة بصفط الشرقية(458 أطفال، 54 عظام، 219جلدية، 113 رمد، 130 أنف وأذن وإشراف الدكتورمحمد خلف عبدالحميد منسق القوافل الطبيةومسؤول الإمداد الطبي بمديرية الصحة،وبالتعاون مع فريق العمل من المؤسستين و بعض المتطوعين من الأهالي وشباب القريتين.

من جانب آخر وقع الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، اليوم الإثنين، بروتوكول تعاون في مجالات البحوث والتعليم وبرامج التدريب والاستشارات العلمية والفلك الشرعي وعلوم وتكنولوجيا الفضاء.

ويأتي الاتفاق في إطار التكامل والتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة المختلفة في ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حضر مراسم توقيع الاتفاق، الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع، والدكتور على بدر عضو مجلس النواب، والدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ، والدكتور أسامة شلبية عميد كلية الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، والدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لفضيلة المفتي، والدكتور إبراهيم نجم المستشار الإعلامي وأمين عام دور وهيئات الإفتاء في العالم، والدكتور علي عمر الفاروق مدير إدارة الفتوى الشفوية، والمستشار أسامة الهنداوي أمين عام دار الإفتاء، وعمداء كليات العلوم والحقوق والزراعة وتكنولوجيا العلوم الصحية ومعهد النباتات ومعهد المشروعات، ووكلاء كلية علوم الملاحة وعدد من الطلاب.

من جانبه، وجه الدكتور منصور حسن، التهنئة لفضيلة المفتي على تجديد الثقة في منصب مفتي الديار المصرية، مشيراً إلى أن كلية علوم الملاحة تعد من الكليات الفريدة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط ولديها العديد من المعامل الحديثة التي تواكب التطور العالمي في مجال علوم الفضاء، لافتا أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات تبادل الخبرات اَلْعِلْمِيَّة وَالتِّقْنِيَّة بين أعضاء هيئة اَلتَّدْرِيس والخبراء بدار الإفتاء في العديد من المجالات وخاصة علوم الفلك العام والفلك الشرعي وتكنولوجيا الفضاء والعمل على تَوَطُّنهَا وَتَطَوُّرهَا وتبادل الامتيازات بَيْن الطرفين، وتنفيذ المشروعات اَلْبَحْثِيَّة والبرامج الدراسية المشتركة، والإعداد لإقامة عدد من الدورات اَلتَّدْرِيبِيَّة اَلْمَعْنِيَّة بِقَضَايَا الفلك الشرعي وتكنولوجيا الفضاء، والعمل على نشر الثقافة اَلْفَلَكِيَّة ومكافحة قَضَايَا اَلنَّجْم والتطرف الفكري.

وصرح الدكتور شوقي علام، أن الاتفاق يشمل الاتصال بالمنظمات المهتمة بالتعاون والجهات الأكاديمية المتخصصة، وتبادل اَلْبَيَانَات والمعلومات اَلْعِلْمِيَّة ونتائج التجارب، بالإضافة إلى تنظيم الندوات والحلقات اَلدِّرَاسَة والمؤتمرات اَلدَّوْلِيَّة والإقليمية وَالْمَحَلِّيَّة والاجتماعات وورش العمل المشتركة، وَالتَّعْلِيم وَالتَّدَرُّب وبناء القدرات.

وأشار الدكتور أسامة شلبية، إلى اتفاق الطرفان على إنشاء وحدة ذات طابع خاص بِكُلِّيَّة علوم الملاحة يكون لها تَمْثِيل وبصفة رسمه مع علماء وَمَشَايِخ دار الإفتاء ضمن فرق استطلاع أوائل الشهور ورصد الأهلة، وكذلك إصدار تقارير بالحسابات اَلْفَلَكِيَّة وظروف الرؤية اَلشَّرْعِيَّة باستخدام الأجهزة الحديثة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة للبدء في تفعيل أهداف الاتفاق.

كما قام الدكتورة أسامة بشرح مفصل عن أقسام الكلية، وقام الحضور من عمداء الكليات باستعراض رؤية كلياتهم في التعاون مع دار الإفتاء المصرية في العديد من المجالات وخاصة التحول الرقمي.

جدير بالذكر، قدم رئيس الجامعة خلال مراسم التوقيع مقترح تخصيص مقر للدار داخل الجامعة، كما قام بإهداء فضيلة المفتي درع الجامعة، كما أهدى فضيلة المفتى درع الدار إلى رئيس الجامعة.

من ناحيته كلف الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف رؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات ومديري المديريات، بالتنبيه على كافة العاملين بتلك الجهات والمصالح الحكومية طرفهم للإسراع بالتسجيل على الموقع الإليكتروني لوزارة الصحة الخاص بالحصول على لقاح فيروس كورونا ،وإعداد الكشوفات اللازمة بأسماء العاملين الذين قاموا بالتسجيل على موقع الوزارة وإرسالها لمديرية الصحة لاتخاذ اللازم ،وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكذا القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة مجلس الوزراء، بشأن تطعيم جميع العاملين في القطاع الحكومي لحماية المجتمع من انتشار الفيروس

وقال المحافظ أنه قد تم إعدادخطة بالتعاون مع مديرية الصحة لتطعيم جميع العاملين في القطاعات والمصالح والدواوين الحكومية، من خلال توجيه فرق تطعيم متنقلة من المديرية،لتطعيم العاملين بالوحدات المحلية والمديريات والمصالح الحكومية بدائرة المحافظة،حيث قامت مديرية الصحة بالتنسيق مع الجهات والمصالح الحكومية لإرسال بيانات العاملين على نسختين"ورقي+ ملف إكسل"،متضمنة(الاسم،الرقم القومي،رقم طلب التسجيل على موقع وزارة الصحة للحصول على اللقاح)ليتم إرسال فريق متنقل لكل جهة حكومية لتطعيم العاملين بها، التأكيد على إحضار اصل بطاقة الرقم القومي للعاملين أثناء التطعيم وتلقى اللقاح

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي بالمحافظة،في حضور الدكتورعاصم سلامة نائب المحافظ،السيد بلال حبش نائب المحافظ ،اللواء جمال مسعود السكرتير العام،اللواءحاتم أبوسنة مساعد مدير الأمن،العميدعماد الدين عبد السميع المستشار العسكري للمحافظة ،الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة والسكان،الأستاذة لمياء العربي مدير المجالس واللجان،والأستاذة عزة علي خالد مديرعام التخطيط متابعة الخطة بالمحافظة،وأعضاء المجلس التنفيذي من رؤساء الوحدات المحلية وكلاء الوزارات ومديري عموم المديريات والإدارات المركزية بديوان المحافظة

وافق المجلس المجلس التنفيذي برئاسة المحافظ"د.محمد هاني غنيم"على إطلاق أسماء عدد من شهداء الواجب من أبناء القوات المسلحة على عدد من المدارس بمراكز :اهناسيا،سمسطا، ببا والفشن وبني سويف ،وذلك تقديرا لتضحيات شهداء الواجب من القوات المسلحة والشرطة وتخليدا لذكراهم العطرة وتعزيز قيم الانتماء والولاء في نفوس ووجدان أبناء الوطن

حيث تمت الموافقة على إطلاق اسم الشهيد"يونس محمد يونس"على مدرسة اهناسيا الإعدادية المشتركة،واسم الشهيد"أحمد محمد محمود حسن"على المدرسة الإعدادية المشتركة بقرية البهسمون مركز اهناسيا ،واسم الشهيد"رأفت محمد عبد العليم"على مدرسة الشيخ خطاب المشتركة التابعة لمجلس قروي الشنطور بسمسطا،واسم الشهيد"محمد حسين محمد عبد المنعم"على المدرسة الثانوية الفنية بنات بندرببا،واسم الشهيد"محمود حنفي محمود عبدالغني"على المدرسة الابتدائية بقرية الزاوية الخضراء بالفشن،وإطلاق اسم الشهيد"محمود عادل أحمد هاشم"على مدرسة الحكامنة "1" التابعة لمجلس قروي بليفيا مركز بني سويف

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي بالمحافظة،في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،السيد بلال حبش نائب المحافظ ،واللواء جمال مسعود السكرتير العام، اللواء حاتم أبوسنة مساعد مدير الأمن ،العميدعماد الدين عبد السميع المستشار العسكري للمحافظة الأستاذة لمياء العربي مدير المجالس واللجان،والأستاذة عزة علي خالد مديرعام التخطيط متابعة الخطة بالمحافظة،وأعضاء المجلس التنفيذي من رؤساء الوحدات المحلية وكلاء الوزارات ومديري عموم المديريات والإدارات المركزية بديوان المحافظة ومسؤولى المجالس القومية ،حيث تم استعراض ومتابعة الموقف التنفيذي الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي الجديد 2021/2022

من جانبه وجًه محافظ بني سويف،تحية إعزاز وتقدير لأرواح شهداء الواجب من الجيش والشرطة ،الذين جادوا ومازالوا يجودون بأغلى ما يملكون فى مواجهة الإرهاب،ليحيا وطننا فى أمن واستقرار، ولتستكمل الدولة مسيرتها نحو التنمية الشاملة، مؤكدًا على أن شعب مصر يعي جيداً ويدرك حجم وعظم ما تقدمه قواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة فى حفظ أمن ومقدرات الوطن.