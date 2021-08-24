بريطانيا تسعى لتوفير نت سريع للعالم كله..وإطلاق 34 قمرا صناعيا جديدا يخدم هدفها

أُطلق صاروخ "سويوز" الروسي بإدارة مجموعة "أريانسبايس" الأوروبية محمّلا 34 قمرا صناعيا جديدا للمشغّل البريطاني "وان ويب"، الذي ينشر كوكبة لتوفير إنترنت عالي السرعة في كل أنحاء العالم.

وبحب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، أقلع الصاروخ بـ"نجاح" عند الساعة 22:13 بتوقيت جرينتش من قاعدة بايكونور الروسية في كازاخستان، وفق ما جاء في بيان صادر عن وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس".



وهذه العملية الخامسة لإطلاق أقمار صناعية تُنفَّذ لحساب "وان ويب" هذه السنة، بعد عملية أولى في الأوّل من يوليو.



وبات في المجموع 288 قمرا صناعيا من هذه الكوكبة في المدار حول الأرض.

وتنوي "وان ويب" التابعة للحكومة البريطانية بالشراكة مع الهندية "بهارتي" تشغيل شبكة إنترنت عالمية بحلول نهاية 2022 تقوم على 650 قمرا صناعيا.



وبمقتضى عقد مع الأوروبية "أريانسبايس" تمّ تأكيده في سبتمبر 2020، من المرتقب تنفيذ 16 عملية إطلاق لصاروخ "سويوز" بين ديسمبر 2020 وأواخر 2022 لبسط الشبكة كاملة.



يذكر أن المشاريع الجارية لتوفير الإنترنت على صعيد العالم بواسطة شبكات من الأقمار الصناعية كثيرة. وقد سبق لشركة "سبايس اكس" الفضائية التي يملكها الملياردير إيلون ماسك أن وضعت في المدار أكثر من 1500 قمر صناعي لهذا الغرض في سياق شبكة "ستارلينك"، كما أن للأميركي جيف بيزوس مؤسس "أمازون" أيضا مشروعا مماثلا يحمل اسم "كويبر".