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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نشرة المنوعات| مطعم فرنسي يعمل بالطاقة الشمسية بالكامل.. بريطانيا تسعى لتوفير إنترنت سريع للعالم.. كيف يحول كورونا خلايا أدمغة الخفافيش إلى مصنع للفيروسات

اغلى صقر
اغلى صقر

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل حول العالم، لذا نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى في السطور التالية.

مطعم فرنسي يعمل بالطاقة الشمسية بالكامل
انطلق العمل بمطعم "لو بريزاج" الواقع على مرتفعات مرسيليا الفرنسية بلا غاز وبقليل من الكهرباء في المطبخ الذي يعتمد على الطاقة الشمسية وهو الأوّل من نوعه في أوروبا.

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بريطانيا تسعى لتوفير نت سريع للعالم كله
وهذه العملية الخامسة لإطلاق أقمار صناعية تُنفَّذ لحساب "وان ويب" هذه السنة، بعد عملية أولى في الأوّل من يوليو.


كيف يحول فيروس كورونا خلايا أدمغة الخفافيش إلى مصنع للفيروسات
كيفية اختراق وغزو فيروس كورونا  لخلايا أدمغة الخفافيش، وقيامه بتحويل الخلايا إلى مصانع لصنع الفيروسات، وبالتالي فرصة كبيرة لتمكينه من التحور وخلق فيروسات جديدة.

بيع أغلى صقر في مزاد بالسعودية
حقّق صقر كندي نادر الجمال رقماً قياسياً في مزاد اليوم الثامن ضمن فعاليات المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمقره في ملهم شمال مدينة الرياض.

كاميلا باركر لن تسامح هاري وزوجته
كشفت بعض الصحف إن كاميلا باركر دوقة كورنوال «لن تسامح» الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل لإيذائهما زوجها الأمير تشارلز بعد انفصالهما عن العائلة المالكة.

منطقة تشهد سقوط أمطار غزيرة لأول مرة في تاريخها
لأول مرة في التاريخ شهد الغطاء الجليدي بجزيرة غرينلاند تسجيل ظاهرة فريدة لم يسبق حدوثها من قبل؛ هي تساقط أمطار غزيرة لعدة ساعات بدل تساقط الثلوج.

 

صدى البلد الموضوعات اثارت الجدل العالم اهم الاخبار الطاقة الشمسية

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