مواعيد مباريات الدورى المصري اليوم 24-8-2021

تستكمل اليوم الثلاثاء 24-8-2021 منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري المصري الممتاز .

الاتحاد السكندري - البنك الاهلي

يستضيف فريق الاتحاد السكندري منافسه البنك الاهلي علي ملعب " الاسكندرية " ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري المصري الممتاز .

وتقام مباراة الاتحاد السكندري ضد البنك الاهلي اليوم في تمام الساعة الخامسة والنصف

وادي دجلة ضد سيراميكا كليوباترا

يستضيف فريق وادي دجلة منافسه سيراميكا كليوباترا اليوم علي ملعب " السلام" في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء

أعلن الكابتن هيثم شعبان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة وادي دجلة بالدوري.

ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع وادي دجلة، في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد السلام ضمن مباريات الجولة ال ٣٣

قائمة سيراميكا كليوباترا :

حراسة المرمى: عامر عامر - محمد جمال

خط الدفاع: وليد عبد المنعم - طارق سامي - عبد الله محمود - حازم خالد - رجب بكار - محمود صقر - أحمد محسن - فابريس نجاه.

خط الوسط: كوامي بونسو - رجب عمران - ضياء قنديل - سمير هشام - محمد توني - محمد مسعد - عبد الرحمن بودي - محمود نبيل - شريف دابو - ونيفول كوبينا - ميدو جابر - مصطفى ميسي.

خط الهجوم: أحمد غنيم - شادي حسين.

موعد مباراة الاهلي ضد الجونة

تقام مباراة الاهلي ضد الجونة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت السعودية .

موعد مباراة الزمالك ضد الانتاج الحربي



تقام مباراة الزمالك ضد الانتاج الحربي في تمام الساعة التاسعة مساء

ويسعي نادي الزمالك لتحقيق نقطة وحيدة فقط ليتوج بشكل رسمي بطلا لـ الدوري المصري الممتاز متفوقا علي غريمه التقليدي الاهلي .

اسوان ضد سموحة

تقام مباراة اسوان ضد سموحة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة علي ملعب " بترو سبورت ".

نتائج الدورى المصري أمس :

حقق إنبي فوزا مستحقا علي المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الاسكندرية فى الجولة الـ33 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

افتتح إنبي التهديف فى الدقيقة 38 عن طريق جون إيبوكا بعدما استغل خطأ عمرو موسى في تشتيت الكرة وانفرد بالحارس عصام ثروت وسددها على يساره لداخل الشباك.

وأضاف إنبي الهدف الثاني فى الدقيقة 72 عن طريق جون إيبوكا من ركلة جزاء .

ونجح إنبي فى احراز الثالث فى الدقيقة 76 عن طريق جون إيبوكا من متابعه جيدة داخل منطقة الجزاء.

وجاء هدف المصري فى الدقيقة 91 عن طريق أحمد رفعت من تسديدة متقنة من ركلة حرة مباشرة خارج منطقة الجزاء .

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي من البقاء رسميا في الدوري المصري الممتاز بعد التعادل بدون أهداف أمام طلائع الجيش، وخطف نقطة عززت مركز في جدول الدوري ضمن منافسات الجولة الـ 33 بالدوري العام.

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الثلاثاء :



1- الزمالك : 76 نقطة

2- الأهلي: 72 نقطة

3- سموحة: 50 نقطة

4- بيراميدز: 49 نقطة

5- المصري: 49 نقطة

6- إنبي : 46 نقطة

7- الإتحاد: 44 نقطة

8- طلائع الجيش: 41 نقطة

9- سيراميكا كليوباترا: 38 نقطة

10- المقاولون العرب: 38 نقطة

11- الجونة: 37 نقطة

12- مصر المقاصة: 37 نقطة

13- الإسماعيلي 35 نقطة

14 - غزل المحلة 35 نقطة

15 - البنك الأهلي 33 نقطة

16 - وادي دجلة 28 نقظة

17 - الإنتاج الحربي 27 نقطة

18- أسوان: 27 نقطة