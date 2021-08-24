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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نائبة الرئيس الأمريكي تهاجم الصين من سنغافورة

نائبة الرئيس الأمريكي
نائبة الرئيس الأمريكي

انتقدت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، اليوم الثلاثاء، سياسات الصين المعتمدة في بحر الصين الجنوبي.

وقالت هاريس أثناء زيارتها إلى سنغافورة: "سلوك بكين يقوض النظام القائم على القواعد وسيادة الأمم، والشراكة مع سنغافورة ودول جنوب شرق آسيا أولوية قصوى للولايات المتحدة الأمريكية".

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نائبة الرئيس الأمريكي: قضية أفغانستان ليست أهم أولوياتنا

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تعليق نائبة الرئيس الأمريكي على الحكومة الإسرائيلية الجديدة

وأضافت ان: "الصين تمارس "الإكراه" و "الترهيب" في جنوب بحر الصين"، فيما أعربت عن انزعاج الولايات المتحدة من الانقلاب العسكري الذي شهدته ميانمار.

ومن ناحية أخرى، أكدت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، أن أفغانستان كانت قضية ذات أولوية، ولا يمكن أن تكون أعلى الأولويات في الوقت الحالي، وذلك قبل أن تستقل طائرة متجهة إلى سنغافورة.

وأضافت هاريس أن "الأولوية القصوى هي التأكد من أنه يتم بأمان إجلاء المواطنين الأمريكيين والأفغان الذين عملوا معنا، والأفغان المعرضين للخطر، بما في ذلك النساء والأطفال، وهذا هو أحد أعلى أولوياتنا إن لم يكن أعلى أولوياتنا في الوقت الحالي".

وأشارت هاريس إلى أنه سيكون هناك تحليلًا دقيقًا لما حدث في أفغانستان في إطار انسحاب القوات الأمريكية لكن الوقت الآن ليس لتحليل ما حصل والتركيز منصب على عمليات الإجلاء، مؤكدة أن واشنطن نجحت في إجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين من دون وقوع ضحايا.

وبشأن الفوضى في مطار كابل، قالت نائبة الرئيس الأمريكي إن القوات الأمريكية نجحت في السيطرة على الوضع.

 

نائبة الرئيس الامريكي سنغافورة أفغانستان كامالا هاريس بحر الصين الجنوبي

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