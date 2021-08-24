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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ختام المعرض التعليمي للترويج لجامعات مصر بمشاركة جامعة عين شمس

جانب من المعرض
جانب من المعرض

اختتم  المعرض التعليمى الأكبر من نوعه في مصر، والذي نظمته مؤسسة أخبار اليوم بالتعاون مع وزارة التعليم العالي ، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذى استمر لمدة يومين و افتتحه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتورة نيفين جامع وزير الصناعة والتجارة .

 


وشاركت جامعة عين شمس في المعرض تحت رعاية  الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس  والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب بجناح مميز تم فيه استعراض البرامج الجديدة بنظام الساعات المعتمدة التي تزيد عن 50 برنامج في المجالات المختلفة ( الطبية – الهندسية وتكنولوجيا المعلومات – العلمية والزراعية – العلوم الإنسانية والتربوية واللغات والترجمة – العلوم التجارية وعلوم الآثار....الخ)  والشراكات الدولية على تلك البرامج التي يتم بموجبها منح درجة علمية مزدوجة او مشتركة لخريجي تلك البرامج ، وكذا استعراض الكليات الجديدة المستحدثة بجامعة عين شمس، والتواصل المباشر مع فريق كامل و مدرب من المنظمين لتلقي والإجابة على كافة الأسئلة والاستفسارات من زوار المعرض .

 

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وشهد المعرض التعليمي الخامس لأخبار اليوم مشاركة من أكثر من 37 جامعة ومعهداً فى مقدمتها : جامعات القاهرة، عين شمس، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا الجامعة الحديثة ،الجامعة اليابانية جامعات دمياط ،حلوان، بنها، طنطا ،أسوان، بنى سويف المنيا ،أسيوط، كفر الشيخ، السويس، المنصورة، سوهاج ،الوادى الجديد ،مدينة السادات، الدلتا للعلوم والتكنولوجيا ،مصر الدولية ،هليوبوليس، أكاديمية أخبار اليوم ،الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة، الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا، الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام ،أكاديمية الشروق، أكاديمية طيبة، أكاديمية المستقبل، مدينة الثقافة والعلوم،  المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى ،المعهد العالى للفنون التطبيقية ،معهد الوادى العالى للهندسة والتكنولوجيا ،المعهد الكندى العالى للدراسات المتطورة ،المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى ، معاهد العبور.


ويهدف  المعرض  الى مساعدة الجامعات والمعاهد أن تقوم بالترويج لأفضل البرامج والتخصصات التى لديها خاصة فى البرامج المميزة بجميع الجامعات الحكومية والتى زاد الإقبال عليها السنوات الماضية وأصبحت تمثل دخلا متميز لجميع هذه الجامعات، وكذلك التخصصات المختلفة بكل كلية من كليات الجامعات الخاصة وشروط القبول بها.


واستمر لمدة يومين الأحد والاثنين والذى شارك فيه 40 جامعة ومعهداً في مصر وذلك بقاعة الصندوق الاجتماعى بأرض المعارض بمدينة نصر.

المعرض التعليمى المعرض التعليمى الأكبر المعرض التعليمى الأكبر من نوعه في مصر رئيس جامعة عين شمس جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني الجامعات والمعاهد

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