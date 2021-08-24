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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

د.رامى عادل يكتب: الوعى والحروب الفكرية

صدى البلد

 

فى العقود السابقه كانت مصادر المعلومات محدودة، وكان لدى الفرد القدرة على اختيار المصدر الموثوق للمعلومة. فأتذكر والدى وهو يشترى كل صباح هذه الجريده الورقية من الصحف القومية الثلاث ثقة فيما يقدمونه من معلومات. 
أما الآن فأصبحت الجرائد الإلكترونية والهواتف الذكية فى يد الجميع لتتعدد المصادر، ويفقد الفرد القدرة على الاختيار السريع لمصدره الموثوق خشيه من ما يسمى بحروب الجيل الرابع أو الحروب الفكرية. 
لذا فإن الحل يكمن فى الوعى، فإن الوعى كلمه تعبر عن حاله عقلية يكون فيها العقل فى حالة ادراك وفى تواصل مباشر مع محيطه الخارجى.  
فإن أعداء الوطن أصبحوا لا يلجأون إلى القوة العسكرية بل إلى نشر الأخبار الكاذبة والشائعات التى بها يهاجموا عقول شبابنا وأبنائنا وهذه هى حروب الجيل الرابع أو الحروب الفكرية، والتى تهدف الى هدم الوعى الصحيح وإلهاء العقول بكل ما هو لا يفيد. 
لذا فمن المؤكد أن الحرب التى تولد فى العقول من أخطر أنواع الحروب ولمواجهة كل ذلك يجب علينا جميعا التكاتف لنشر الوعى الصحيح فى جميع أشكاله. 
ونرى الدولة تسعى بكل أدواتها وأجهزتها المعنية لنشر الوعى الصحى والوطنى والاجتماعى والاقتصادى والتنموى والتعليمى وغيره للتصدى لأى محاولات خارجيه للنيل من عقول مواطنيها المخلصين. 
وأن للدور المجتمعي أهمية بالغة، حيث أن المثقفين والمفكرين والمبدعين والعلماء هم من ضمن أسلحة التصدى لهذه الحروب الفكرية بنشر الوعى الصحيح من خلال أعمالهم وأفكارهم وابداعاتهم التى تلقى الأثر الطيب لدى المتلقيين. 
حين تصل درجه الوعى إلى الادراك الصحيح، فإنه يكون وعيا حقيقيًا إلا أنه قد يكون وعيًا مضللًا زائفًا، وهو الذى لم يدرك الأمور على حقيقتها التى تجرى عليها، مما يجعل حكمه على مختلف القضايا والأمور التى تجرى من حوله حكما خاطئا لم يستطع مقاربه عين الصواب بأى شكل من الاشكال. 
فإن التكاتف والتعاون بين الجميع لنشر الوعى الصحيح الحقيقى هو الحل الجذري لدعم سبل التنمية والتطوير ومجابهة أى محاولات للنيل من شعبنا العظيم. 
 

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