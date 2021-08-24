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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منع دخول الأفلام لغير حاملي شهادات التطعيم

تطبيق صارم للإجراءات الإحترازية بـ مهرجان عمان السينمائي الدولي

مهرجان عمان السينمائي
مهرجان عمان السينمائي الدولي

تستمر فعاليات مهرجان عمان السينمائي الدولي بعرض أول فيلم وسط تطبيق صارم للإجراءات الإحترازية لتفادي تفشي فيروس كورونا.

ويعمل فريق طبي متخصص على التواجد في مختلف الأروقة لتقديم يد العون، وتوفير الكمامات والمعقمات في مختلف الأرجاء، كما يمنع لغير حامي شهادات التطعيم من دخول قاعات السينما.
 

مهرجان عمان السينمائي 

 

وقالت ندى دوماني مديرة مهرجان عمّان السينمائي “تمّ تنسيق التشكيلة الفريدة من نوعها بعناية من ضمن المئات من الطلبات المقدّمة، ممّا يتيح للجمهور فرصة مشاهدة الأفلام التي قد لا تصل إلى دور العرض التجارية في الأردن، وجميع الأفلام من إصدار 2020 و2021 وتتنافس في أربع فئات مختلفة، ويحصل الفائزون على جوائز نقدية”.
 

مهرجان عمان السينمائي

ويستضيف المهرجان في دورته الثانية، وهو أول مهرجان سينمائي دولي في الأردن، حوالي أربعين مخرجا يمثلون أفلامهم ويجيبون على أسئلة الجمهور، كما سيتم عرض أربعة أفلام في عروضها الأولى عالميا، وثمانية أخرى في عرضها الأول عربيا.

المهرجان يعرض مساء اليوم عدد من الأفلام المتنوعة في مختلف المسابقات، كما قدم أكثر من حلقة على هامش أيام عمان لصناعة الأفلام.

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