أشرف صبحي: الشباب هم المحرك الرئيسي للوطن

ضمن فعاليات ملتقى لوجوس..

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة اليوم، الثلاثاء، مع الشباب والشابات المشاركين في ُملتقى "التمتع بالجذور ٨" وذلك ضمن برنامج ملتقى لوجوس الأول لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بمركز لوجوس في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي في وادي النطرون.

وجاء اللقاء ضمن عدة مقابلات يتضمنها برنامج الملتقى بهدف نقل الخبرة وتجارب النجاح إلى الشباب.

من جهته، أكد “صبحي” أن الشباب المصري هم عماد المجتمع والدولة، وأن هناك العديد من الخطط والرؤي الحالية والمستقبلية التي تم وضعها من قبل الدولة وبتوجيه خاص من الرئيس عبد الفتاح السيسي إيمانًا من بأهمية الشباب واستغلال طاقاته التي تعتبر هي المحرك الرئيسي للوطن.

وقد سبق لقاء وزير الشباب والرياضة عدد من الفقرات، منها صلاة باكر وومضات روحية من رسالة أفسس، وكلمة روحية عن الفرح ألقاها القس موسى نصري.

يذكر أن ملتقى لوجوس الذي يأتي بعنوان "التمتع بالجذور" من خلال الكنيسة والوطن، هو الملتقى الأول من نوعه حيث يشارك فيه حوالي ٢٠٠ من الشباب والشابات ممثلين عن إيبارشيات القطر المصري.

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