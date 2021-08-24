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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الإنجيلية: السيسي حريص على تعزيز الوعي لدى الشخصية المصرية

الدكتور القس أندريه
الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية

أكد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي حول قضايا الوعي والفن والتعليم، وإعلانه دعم الموهبة والإبداع، هي رسالة طمأنة للمجتمع المصري.

 

جاء ذلك تعقيبا، على مداخلة الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الإعلامية عزة مصطفى، مساء أمس الاثنين، في برنامج "صالة التحرير" بقناة “صدى البلد”، والتي أعلن خلالها الرئيس السيسى، دعمه للكاتب عبدالرحيم كمال في إنتاج المزيد من الأعمال التاريخية والفنية التي تسهم في تعزيز الوعي لدى الشخصية المصرية.

 

وأوضح أن حديث الرئيس يعكس أولوية الدولة المصرية في رفع وعي المواطن والمجتمع من خلال الاهتمام بالفن والتعليم، كما تؤكد حرصه على دعم الشخصية المصرية في مجالات عديدة.

القس إندريه زكي الطائفة الانجيلية السيسي صالة التحرير عزة مصطفي صدى البلد عبدالرحيم كمال الشخصية المصرية

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