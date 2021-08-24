رئيس الإنجيلية: السيسي حريص على تعزيز الوعي لدى الشخصية المصرية

أكد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي حول قضايا الوعي والفن والتعليم، وإعلانه دعم الموهبة والإبداع، هي رسالة طمأنة للمجتمع المصري.

جاء ذلك تعقيبا، على مداخلة الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الإعلامية عزة مصطفى، مساء أمس الاثنين، في برنامج "صالة التحرير" بقناة “صدى البلد”، والتي أعلن خلالها الرئيس السيسى، دعمه للكاتب عبدالرحيم كمال في إنتاج المزيد من الأعمال التاريخية والفنية التي تسهم في تعزيز الوعي لدى الشخصية المصرية.

وأوضح أن حديث الرئيس يعكس أولوية الدولة المصرية في رفع وعي المواطن والمجتمع من خلال الاهتمام بالفن والتعليم، كما تؤكد حرصه على دعم الشخصية المصرية في مجالات عديدة.