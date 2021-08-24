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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محافظ دمياط

العاملون بتعليم دمياط يتلقون لقاح كورونا .. شاهد

صدى البلد

تابع عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط إجراءات تلقي العاملين بديوان عام المديرية اللقاح ضد فيروس كورونا قبل بداية العام الدراسي.

يأتي ذلك تنفيذا للكتاب الدوري للوزارة رقم 18 بتاريخ 17 أغسطس الجاري والخاص بهذا الشأن بالتنسيق مع مديرية الصحة وطبقا لتوجيهات  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وضمن مبادرة «اللقاح أمان»، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية.

وأعرب وكيل الوزارة عن شكره للمحافظ على دعمها لمبادرة «اللقاح أمان» والإهتمام الكبير لتوفير الفرق الطبية المتخصصة التي تساهم بكامل طاقاتها في توفير الرعاية الطبية اللازمة لكافة طوائف الشعب عامة وللمعلمين خاصة في تلقي مصل اللقاح لفيروس كورونا.

وتلقى العاملون بديوان مديرية التربية والتعليم بدمياط اللقاح وكذلك الذين لم يتلقوا الجرعة الأولى من المصل بعد القيام بالتسجيل الإلكتروني على موقع وزارة الصحة والسكان.

وأشار وكيل التربية والتعليم، أن العاملين بالمنظومة التربوية بادروا بالتسجيل ضمن مبادرة اللقاح أمان إيمانا بأهمية التطعيم كونه يمثل درع صد يحمي المجتمع من أخطار تلك الجائحة العالمية وانطلاق العام الدراسي المقبل في ظل أجواء آمنة مستقرة.

وفي السياق ذاته أوضح وكيل الوزارة أنه وجه القيادات التعليمية بتشكيل لجنة بديوان المديرية لمتابعة تنفيذ تلقي العاملين بالمديرية والإدارات التعليمية العشرة والمدارس التابعة من خلال قاعدة بيانات إلكترونية تضم جميع العاملين المتلقين للجرعتين الأولى والثانية ومن لم يتلقى أي منهما وتسهيل عملية التسجيل لجميع العاملين وإخطار الجميع بأن آخر موعد لتسجيل طلب تلقي اللقاح هو الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 ولن يسمح للعاملين بدخول مقار العمل مع انطلاق الدراسة إلا بعد تناولة

 

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أماكن لقاح كورونا مدارس دمياط تلقي مصل اللقاح الدكتورة منال عوض محافظة دمياط

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