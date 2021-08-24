عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سلة رجال سموحة تواصل الاستعدادات للموسم الجديد

سلة سموحة
سلة سموحة

واصل فريق كرة السلة بنادي سموحه (رجال) تحت قيادة الكابتن فادى هاني تدريباته الجماعية على الصالة المغطاة بالنادي استعدادًا للموسم الجديد الذي سيبدأ في بداية اكتوبر بمنافسات بطولة كأس مصر.


وأكد محمد زكريا المدير الإداري للفريق، إن وديات الفريق ستبدأ في منتصف سبتمبر، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع فريقي القناة والأوليمبي لإقامة مباراتين وديتين لم يتحدد موعدهما.


واضاف محمد زكريا  أن الفريق سيدخل معسكرا مغلقا في القاهرة نهاية سبتمبر لمدة ثلاثة أيام يتخلله إقامة ٣ مباريات

وفي سياق آخر نجح مجلس إدارة نادي سموحة في التعاقد مع أحمد فودة لاعب سلة الاتحاد السكندري والأولمبي السابق  لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وجاء التعاقد مع اللاعب بناء على رغبة الجهاز الفني للفريق.

ووقع اللاعب أحمد فودة لمدة موسمين على أن ينتهي التعاقد في 2022-2023

 

 

واجتمع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة مع لاعبي الفريق وذلك لوضع الخطوط العريضة لبدء فترة الإعداد.

 

وأوضح الجهاز الفني للاعبين خطة المرحلة القادمة مطالبهم بالقوة والجدية في التدريبات حتى يحققوا الطموحات المعقودة عليهم ويرفعوا اسم سموحة عاليا.

 

ويضم الجهاز الفني الكابتن فادي هاني مدير فنى والكابتن أحمد عبد المطلب مدربا عاما والكابتن محمد رزق مدربا والدكتور مروان النجار طبيبا والكابتن شادى باسم مخطط أحمال والكابتن أنس فهمي محلل أداء وأخصائي والكابتن محمد زكريا مديرا إداريا والكابتن محمد عبد الرازق مدلك والكابتن حماده عبد العزيز فني مهمات ومصورا والكابتن باهي فاروق رئيس الجهاز الفني والكابتن أحمد عبد اللطيف رئيس الجهاز الاداري.

كرة السلة سموحة فادى هاني بطولة كأس مصر الاتحاد السكندري

موضوعات متعلقة

فرج عامر يعلن بقاء أحمد سامي مع سموحة

فرج عامر عن عدم مشاركة سموحة بالكونفدرالية: مجاهد دشن عجاب وغرائب وبدع

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بالاهتمام بتعقيم المنشآت السياحية بشرم الشيخ

أبرزها قطع علاقات الجزائر مع المغرب وتوعد الرئيس التونسي لخونة البلاد.. نشرة النهار

وزير الخارجية يستقبل أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية في كابول.. صور

سامح شكري يلتقي أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية العائدة من كابول.. فيديو وصور

برأس مال لا يقل عن 50 مليون جنيه .. اعرف شروط إنشاء شركة لخدمات الائتمان

التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الاول بين البنك الاهلي والاتحاد السكندري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

100 ألف جنيه في اليوم.. قرار جديد من محافظة القاهرة بخصوص التصوير بالشوارع

ميدو: لا بديل لهذا اللاعب في الأهلي.. وتجديد عقده أهم صفقة للقلعة الحمراء

علامات حسد الأقارب .. كم علامة من 40 ظهرت عليك

منهم المصريون وعلى خطوط طيران مباشرة.. السماح للمعلقين بالعودة للسعودية بشكل مباشر

بعد بقاء الاسماعيلي وفوز إنبي علي المصري.. ترتيب الدوري المصري

هل سيدفع المواطنون 300 جنيه لركن السيارة اسفل المنزل ؟

جهاد جريشة يطلق قذائفه: مش هشتغل فى الأهلى أو الزمالك .. رئيس الكاف ظلمنى وربنا قعّده فى البيت|حوار

السيسي لـ عزة مصطفى: الدولة اتخذت خطوات جادة لتطوير التعليم.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تدريبات جوية بين مصر وفرنسا بمشاركة طائرات متعددة المهام.. صور

اجتماع سري خطير.. كشف كواليس لقاء مدير المخابرات الأمريكية بالملا بارادار

"عقدة نفسية" .. لماذا كرهت أمينة رزق الحب والرجال ؟

القاهرة- كابول| صدى البلد في استقبال المصريين العائدين من أفغانستان| فيديو وصور

فيديو

بعد زواج أحمد سعد.. سمية الخشاب تثير الجدل مجددا "فيديوجراف"

«عايز فن راقي ووعي ديني».. شاهد أبرز محاور مداخلة السيسي لصدى البلد

فيديو جراف.. سقوط عصابة النصب على المواطنين بكروت الفيزا

بعد وصول المتحور الهندي إلى مصر.. كيف تقي نفسك من سلالة دلتا

المزيد

ساحة رأي

د.رامى عادل يكتب: الوعى والحروب الفكرية

د.فتحي حسين يكتب: بدل الصحفيين حق وليس منحة

رمضان البيه يكتب: لسنا وحدنا العقلاء

أسماء أحمد عوض الله تكتب: صلاح المجتمع بصلاحها

طارق إسماعيل يكتب: شاهد علي العصر

أحمد سالم يكتب.. «الإيجار القديم» وسنوات الحق الضائع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.على ثابت

مواعيد العمل الجديدة

د.أحمد علي سليمان

رضا عبد السلام.. قراءة في أسطورة التحدي

نادية صبره

الفوضى الخلاقة في أفغانستان

المستشار سُليمان عبدالغفار

الحُسَيْن أبو الشُهَداء

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى أفغانستان

ريهام مازن

تطعيم المصريين إجبارياً !!!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هل انهار الجيش الأفغانى؟

د.مجدي بدران

أمزجة البشر تتناغم مع نغمات الموسيقى

اﻟﻤﺰﻳﺪ