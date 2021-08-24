سلة رجال سموحة تواصل الاستعدادات للموسم الجديد

واصل فريق كرة السلة بنادي سموحه (رجال) تحت قيادة الكابتن فادى هاني تدريباته الجماعية على الصالة المغطاة بالنادي استعدادًا للموسم الجديد الذي سيبدأ في بداية اكتوبر بمنافسات بطولة كأس مصر.



وأكد محمد زكريا المدير الإداري للفريق، إن وديات الفريق ستبدأ في منتصف سبتمبر، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع فريقي القناة والأوليمبي لإقامة مباراتين وديتين لم يتحدد موعدهما.



واضاف محمد زكريا أن الفريق سيدخل معسكرا مغلقا في القاهرة نهاية سبتمبر لمدة ثلاثة أيام يتخلله إقامة ٣ مباريات

وفي سياق آخر نجح مجلس إدارة نادي سموحة في التعاقد مع أحمد فودة لاعب سلة الاتحاد السكندري والأولمبي السابق لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وجاء التعاقد مع اللاعب بناء على رغبة الجهاز الفني للفريق.

ووقع اللاعب أحمد فودة لمدة موسمين على أن ينتهي التعاقد في 2022-2023

واجتمع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة مع لاعبي الفريق وذلك لوضع الخطوط العريضة لبدء فترة الإعداد.

وأوضح الجهاز الفني للاعبين خطة المرحلة القادمة مطالبهم بالقوة والجدية في التدريبات حتى يحققوا الطموحات المعقودة عليهم ويرفعوا اسم سموحة عاليا.

ويضم الجهاز الفني الكابتن فادي هاني مدير فنى والكابتن أحمد عبد المطلب مدربا عاما والكابتن محمد رزق مدربا والدكتور مروان النجار طبيبا والكابتن شادى باسم مخطط أحمال والكابتن أنس فهمي محلل أداء وأخصائي والكابتن محمد زكريا مديرا إداريا والكابتن محمد عبد الرازق مدلك والكابتن حماده عبد العزيز فني مهمات ومصورا والكابتن باهي فاروق رئيس الجهاز الفني والكابتن أحمد عبد اللطيف رئيس الجهاز الاداري.