تنصيب رئيس أساقفة سيناء للروم الأرثوذكس ومطران دير سانت كاترين في القدس

​أُقيم حفل تعميد وتَنصيب الأرشمندريت سيميون بابادوبولوس، رئيسًا لأساقفة سيناء للروم الأرثوذكس ومطرانًا لدير سانت كاترين، داخل الكنيسة الأورشليمية بمدينة القدس، تحت رعاية بطريرك أورشليم.

​شهدت مراسم التنصيب حضورًا رفيع المستوى شمل الأرشمندريت متايوس، الترجمان الكبير، والأرشمندريت خريستوذولوس، سكرتير المجمع المقدس. كما حضر وفد من آباء دير القديسة كاترين بجنوب سيناء، وعدد من المطارنة ممثلي بطريركية الإسكندرية وكنيسة اليونان، إلى جانب الكهنة والرهبان، في أجواء غمرتها الفرحة الروحانية.

​من جانبه، أكد توني كازامياس، مستشار مطران دير سانت كاترين السابق، أن تنصيب الأنبا سيميون جرى بحضور وزير خارجية اليونان، وسفير مصر برام الله، وكبار الشخصيات اليونانية والقبرصية، وعدد من رجال الدين ورؤساء الطوائف المسيحية.

أوضح "كازامياس" أن هذا التنصيب يُمثل "البشارة الأولى بالفرح والرجاء"، مشيرًا إلى أن الاحتفال أُقيم وسط حالة من الروحانية والفرحة الكبيرة. وأشار إلى أنه سيتم لاحقًا إقامة احتفالية كبرى داخل دير سانت كاترين بجنوب سيناء، وذلك عقب عودة الجديد إلى مقره.