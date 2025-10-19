الرئيس السيسي: عمري ما فكرت في أصعب الأوقات أدخل بيكم في الحيط.. فيديو

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المُسلحة، اليوم، فعاليات الندوة التثقيفية الـ٤٢ التي تنظمها القوات المسلحة، في إطار احتفالات مصر بالذكرى الثانية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته: عشان أنا بحبكم بعمل اللي انا بعمله ده بس عمري ما فكرت في أصعب الأوقات أدخل بيكم في الحيط، كل حاجة بتدرس بدل المرة 100، والدولة عشان تقوم عايزة همة من حديد لا تلين أبدا والإصلاح لا ينتهي.

وتابع: طالما أنت مسئول عن ناس لازم تفضل تحلم وتجري وربنا هيحققلك أحلامك لأن كلها خير، وربنا أراد إنكم تشوفوا نموذج حي عشان مشفتهوش في حرب 1967 و1973.

ولذلك تقديري واحترامي وإعجابي بالرئيس السادات كبير أوي، الجيل اللي عاش التحدي وميلاد الأمل كان ظباط مصر بيقاتلوا عشان يرفعوا راية مصر، واللي إحنا بنعمله ده هيا صورة مختلفة للحرب في ظروف صعبة وتغيير واقع للأفضل وبناء مستقبل للأجيال.

وأخيرا، وبالله وبالله وبالله، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.