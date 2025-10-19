محافظ الشرقية يترأس اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على الدور الذي تقوم به وحدة الحماية العامة للطفل، في معالجة وحل مشاكل الأطفال والمساهمة الجادة في تقديم الخدمات المتنوعة للأمهات والأطفال، مشيدا بالتنسيق والتعاون بين أعضاء اللجنة العليا لحماية الطفل، لتقديم كافة أوجه الرعاية للأطفال المعرضين للخطر.

جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل بحضور المهندسة لبنى عبدالعزيز نائبة المحافظ والدكتور شحته حسني عميد كلية التربية والطفولة بجامعة الزقازيق وأحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور محمد ابراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور السيد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية والقمص يوحنا اسحق ممثلا عن مطرانية الزقازيق ومنيا القمح والدكتور رضا الديب مدير عام الهيئة العامة للتامين الصحي ، وإسماعيل عبدالمعطي رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية بالشرقية وهاني السيد مدير عام إدارة الشئون القانونية،وهبه حمد مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام ومحمد فوزي مدير وحدة حقوق الإنسان وممثلين عن مديريات الصحة والتربية والتعليم والعمل.

أكد محافظ الشرقية أن ملف الطفولة يعد من الملفات ذات الأولوية القصوى التي تعمل عليها المحافظة في ضوء توجيهات الحكومة نحو تقديم كامل الدعم والرعاية للأطفال المعرضين للخطر مؤكدا علي ضرورة التعامل الفوري مع أي بلاغات واردة للوحدة العامة أو الوحدات الفرعية بمراكز ومدن المحافظة للقيام بدورها في ممارسة المهام المنوطة بها لتوفير مناخ آمن للطفل.

كما شدد المحافظ علي ضرورة تنظيم حملات توعية لطلاب المدارس بالتنسيق مع مديرية الأوقاف والمجلس القومي للمرأة ووحدة حماية الطفل ومنظمات المجتمع المدني لتعريفهم بالجوانب الأخلاقية التى يجب ان يتحلي بها الطفل بداية من الحضانة مرورا بالمراحل التعليمية المختلفة، بالإضافة الي نشر رسائل توعوية عن أضرار الزواج المبكر ومخاطر ختان الإناث لبناء طفل سوي صحياً ونفسياً واجتماعياً.

ومن جانبها أشارت نائبة المحافظ الي ان خط نجدة الطفل (16000) التابع المجلس القومي للطفولة والأمومة تم تخصيصه لتلقى البلاغات الخاصة بالمخاطر التي يتعرض لها الأطفال وفحصها واتخاذ اللازم حيالها مؤكدة حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم اللازم لحماية الأطفال المعرضين للخطر، والقضاء على الممارسات الخفية التى تقوم بها الأسر البسيطة مثل الزواج المبكر والهجرة غير الشرعية وختان الإناث وعمالة الأطفال والتسرب من التعليم والتسول وغيرها من الأعمال التى تهدد حياة أطفالنا، موضحه أن المحافظة تقوم بعدة مبادرات لدعم المرأة المعيلة وتوفير فرص عمل لها من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

بينما استعرضت مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل إنجازات الوحدة العامة لحماية الطفل خلال الفترة السابقة وتمت الإشارة إلى قيام المحافظة بتأسيس منتدى الطفل المصرى بالمحافظة وعمل الإنتخابات واختيار المجلس المحلى المنتخب من الأطفال بجانب عمل انشطه وتدريبات وندوات وزيارات بالتنسيق مع أعضاء لجنة منتدى الطفل وذلك للأطفال المشاركة بالمنتدى بهدف رفع قدرات وكفاءة الأطفال وبهدف خلق جيل واعى وقيادات مستقبلية وكذلك المشاركة بالمبادرات الوطنية والقومية مثل مبادرة بداية ومبادرة معا بالوعى نحميها ومبادرة احميها من الختان ومبادرة لسة نوارة لمناهضة الزواج المبكر والقوافل الطبية بالإضافة الي تنظيم ندوات توعوية ووقائية عن المشكلات التى تعرض الطفل للخطر والتوعية بوسائل حماية الطفل منها وجلسات الإرشاد الأسرى والإرشاد النفسى والتوعية بمنظومة الحماية الوطنية والمشاركة بلجنة اختيار الام المثالية ولجنة ذوى الهمم بالمحافظة ولجنة المدينة الآمنه للنساء بفاقوس.

وأضافت أن الفترة الماضية شهدت أيضا تنظيم العديد من الدورات التدريبية وورش العمل للعاملين بالوحدات الفرعية ومنها ( دعم النظام الوطنى لحمايه الطفل - مهارات الخدمة المجتمعية - حالات التعرض للخطر وانواع الأخطار التى يتعرض لها الأطفال - آليات عمل لجان حماية الطفل - آليات رصد الحالات -التنسيق والتشبيك مع خط نجدة الطفل والمجلس القومى للطفولة والأمومة -الآليات القانونية وفقا" للقوانين المصرية والاتفاقيات الدولية- عمل زيارة لمحافظة الإسكندرية لتبادل الخبرات بين وحدات الحماية بين المحافظتين - التعريف بالدليل الإجرائي للأطفال المعرضة للخطر- كيفيه إدارة حالات الأطفال المعرضة للخطر ووضع خطط الرعاية - سياسات حماية الطفل والإتفاقيات الدولية وقانون الطفل - تدريب أعضاء وحدات حماية الطفل العامة والفرعية على مبادئ لغة الإشارة لتيسير التعامل مع ذوى الهمم من الصم والبكم المتعاملين مع لجان حماية الطفل - ورش عمل والتدريب على وضع السياسة العامة لحماية الطفل بمحافظة الشرقية وتجميع المعلومات عن اهم المشاكل في المراكز ومقترحات الحلول لوضع السياسة العامة لحماية الطفل بالمحافظة - ورش عمل التعرف على اهم صور الجرائم التى يتعرض لها الأطفال وذلك من قبل مسئولين بمكتب النائب العام - ورشة عمل لعمل خريطة الخدمات وابحاث الحالات - ورش عمل التربية الإيجابية للطفل - تدريب رفع كفاءه قدرات الإخصائيين النفسيين والإجتماعيين في مجال الإضطرابات النفسية للأطفال والمراهقين والملف النفسي للحالات - تدريبات لتعزيز قدرات العاملين بلجان حماية الطفولة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والتعريف بالنظام الوطني لحماية الأطفال المعرضة للخطر في الدولة المصرية والقوانين الصادرة فى هذا الشأن.

وخلال الإجتماع تم استعراض بعض المقترحات لدعم منظومة حماية الأطفال بالمحافظة مثل عمل حملات توعية بالإشتراك مع أعضاء اللجنة العامة للتوعية من المخاطر التى يتعرض لها الأطفال من واقع البلاغات - التعاون مع مديرية الأوقاف والأزهر والكنيسة لتوعية الأسر خلال الخطب والندوات الدينية بطرق الوقاية والتربية التى تقى من المخاطر التى يتعرض لها الأطفال والرد على البلاغات الواردة من خط النجدة والوحدة العامة بجانب عمل بروتوكولات تعاون مع جهات تقدم الدعم النفسى والإرشادى للحالات.

وفي نهاية الاجتماع قدم محافظ الشرقية الشكر لأعضاء اللجنة العامة لحماية الطفل،للجهد المبذول في تقديم كافة أوجه الرعاية للأطفال المعرضين للخطر ،والعمل على مدار الساعة لحل كافة المشكلات المتعلقة بهم، مؤكدًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في رعايتهم فهم جزء لا يتجزأ من كيان المجتمع.