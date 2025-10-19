الشرقية: حملات مفاجئة على مواقف سيارات الأجرة للتأكد من تطبيق تعريفة الركوب الجديدة

وجه محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني رؤساء المراكز والمدن بشن حملات مفاجئة على الموقف لمتابعة حركة السيارات والتزام السائقين بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة عقب اعتمادها من المحافظة والتأكد من وضع لوحات كبيرة بالمواقف وملصقات على سيارات الأجرة موضح بها تعريفة الركوب الجديدة وخط سير المركبة وعدد الركاب، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين بالقواعد الجديدة لتعريفة الركوب.



وذكر بيان صادر عن محافظة الشرقية أن الحملات تضمنت لقاء بعض رؤساء المراكز والمدن بعدد من المواطنين المتواجدين بالموقف واستفسروا منهم عن مدي التزام السائقين بالتعريفة الجديدة والتي تم فيها مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين ومحدودي الدخل، مؤكدا على سائقي سيارات الأجرة الالتزام بالتعريفة الجديدة وعدم تحميل الركاب أي أعباء إضافية.



وشدد المحافظ على أهمية إنشاء صفايات الأمطار داخل الموقف، وذلك ضمن الاستعدادات لاستقبال فصل الشتاء ومواجهة سقوط الأمطار، ولتسهيل حركة الدخول والخروج والحفاظ على السيولة المرورية داخل الموقف.



ووجه غرفة العمليات بالمحافظة بمتابعة أي شكاوى أو مخالفات تتعلق بالتعريفة الجديدة، مؤكدًا أن الهدف من المتابعة هو تخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان سير منظومة النقل بشكل منضبط وعادل في جميع أنحاء المحافظة.