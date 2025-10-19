قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الندوة التثقيفية.. برلماني: كلمة الرئيس السيسي تحمل رسائل أمل وتفاؤل بمستقبل مصر
ارتفاع درجات الحرارة فجأة.. موعد انتهاء الموجة الحارة
الرئيس السيسي يشهد فاعليات الندوة التثقيفية 42 لنصر أكتوبر
الرئيس السيسي يكرم أبطال حرب أكتوبر المجيدة
مصرع شخص وفقدان 20 مهاجرا إثر غرق قارب قبالة السواحل الإيطالية
غلق قاعة توت عنخ آمون استعدادا لنقل المقتنيات للمتحف المصري الكبير غدا
إجراء تحليل DNA للمتـ.هم بقتل زميله وتقطيعه بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
الأرصاد تكشف مفاجأة عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة
ياسين منصور يكشف عن علاقته بـ خالد مرتجي وخطة إنشاء فروع للأهلي خارج البلاد
استقالة حازم إمام من الجهاز الفني للزمالك وفيريرا يوافق على الرحيل
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة والتشييد
ياسين منصور يكشف سرا عن موقف الخطيب من الترشح لانتخابات الأهلي
محافظات

الشرقية: حملات مفاجئة على مواقف سيارات الأجرة للتأكد من تطبيق تعريفة الركوب الجديدة

محافظ الشرقية يوجه بحملات مفاجئة على مواقف سيارات الأجرة للتأكد من تطبيق تعريفة الركوب الجديدة
محافظ الشرقية يوجه بحملات مفاجئة على مواقف سيارات الأجرة للتأكد من تطبيق تعريفة الركوب الجديدة
أ ش أ

وجه محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني رؤساء المراكز والمدن بشن حملات مفاجئة على الموقف لمتابعة حركة السيارات والتزام السائقين بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة عقب اعتمادها من المحافظة والتأكد من وضع لوحات كبيرة بالمواقف وملصقات على سيارات الأجرة موضح بها تعريفة الركوب الجديدة وخط سير المركبة وعدد الركاب، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين بالقواعد الجديدة لتعريفة الركوب.


وذكر بيان صادر عن محافظة الشرقية أن الحملات تضمنت لقاء بعض رؤساء المراكز والمدن بعدد من المواطنين المتواجدين بالموقف واستفسروا منهم عن مدي التزام السائقين بالتعريفة الجديدة والتي تم فيها مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين ومحدودي الدخل، مؤكدا على سائقي سيارات الأجرة الالتزام بالتعريفة الجديدة وعدم تحميل الركاب أي أعباء إضافية.


وشدد المحافظ على أهمية إنشاء صفايات الأمطار داخل الموقف، وذلك ضمن الاستعدادات لاستقبال فصل الشتاء ومواجهة سقوط الأمطار، ولتسهيل حركة الدخول والخروج والحفاظ على السيولة المرورية داخل الموقف.


ووجه غرفة العمليات بالمحافظة بمتابعة أي شكاوى أو مخالفات تتعلق بالتعريفة الجديدة، مؤكدًا أن الهدف من المتابعة هو تخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان سير منظومة النقل بشكل منضبط وعادل في جميع أنحاء المحافظة.

محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني شن حملات مفاجئة على الموقف متابعة حركة السيارات التزام السائقين بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة خط سير المركبة

