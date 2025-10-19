علاج 1846 مواطنا بقافلة طبية بقرية بالشرقية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية عن توقيع الكشف الطبي المجاني على 1846 مواطنا بقرية جزيرة النص بمركز فاقوس ، وذلك لعلاج الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل وصرف العلاج اللازم مجانا لتوفير حياة كريمة لهم .



وقال وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور أحمد البيلي ،في تصريح له اليوم، الأحد، إن القافلة الطبية ضمت العديد من التخصصات الطبية منها "الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، أنف وأذن"، والمسالك البولية والرمد والجهاز الهضمي والكبد وتم تزويدها بجهاز أشعة متنقل ومعمل تحاليل .



وأضاف أن القافلة قامت على مدار يومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على 1846 مواطنا من أهالي القرية، وصرف العلاج اللازم لهم وتم تحويل 9 حالات مرضية إلى المستشفيات لإجراء العمليات الجراحية اللازمة لهم .



أوضح وكيل وزارة الصحة أنه تم خلال القافلة تفعيل التسجيل الإلكترونى للحالات المترددة بالرقم القومى للمرة الأولى بمنظومة القوافل الطبية على مستوى الجمهورية، كما تم عقد جلسات تثقيفية لأهالي الحى لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها، وأهمية التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، والخدمات المقدمة بالمبادرات الرئاسية، ووسائل تنظيم الأسرة .