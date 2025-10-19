قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ما أفضل حقن فيتامين د ؟ .. تحذير هام من هذا النوع
حكم إجبار الفتاة على الزواج من شخص معين.. أمين الإفتاء: البنت صاحبة القرار
براتب يصل لـ9 آلاف جنيه.. فرص عمل جديدة في شركة إلكترونيات
كان يخفيهم داخل مرتبة.. خادمة وراء سرقة كيلو ذهب من أستاذ جامعي
الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية: هدفنا وقف الحرب في غزة.. ويؤكد: دعم الوقود يمثل عبئًا على الدولة.. وساعة الاقتتال ترجع البلاد شهورا للخلف.. فيديو
أستون فيلا يسقط توتنهام بنتيجة 2-1 بالدوري الإنجليزي
البورصة تربح 26 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأحد
أزمة في هجوم الأهلي بعد إصابة محمد شريف
أكسيوس عن مسؤول أمريكي: الـ 30 يوما المقبلة في غزة ستكون حاسمة.. وجديرون بتنفيذ الاتفاق
تماثيل مقلدة.. هذه العقوبة تنتظر تشكيلا عصابيا نصب على راغبي اقتناء الآثار
التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين زد وبتروجيت
أخبار البلد

الندوة التثقيفية.. خالد عيش: كلمة الرئيس السيسي عكست صدق القيادة وإخلاصها

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
الديب أبوعلي

أكد خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، والنائب الأول لرئيس اتحاد عمال مصر، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة جاءت معبرة عن نبض الشارع المصري، ومحمّلة برسائل وعي وصدق وإخلاص قلّما تجتمع في خطاب واحد، مؤكدًا أن ما ورد في حديث الرئيس يفتح عيون المصريين على حجم التحديات التي تم تجاوزها، والجهود التي بُذلت من أجل حماية الدولة واستقرارها.

وأضاف عيش، أن الرئيس تحدث بوضوح وشفافية عن كلفة الحرب على الإرهاب التي وصلت إلى 100 مليار جنيه، وعن الآثار الاقتصادية التي خلّفتها سنوات الاضطراب منذ عام 2011، والتي قدّرت بنحو 450 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام تبيّن حجم العبء الذي تحمّلته الدولة للحفاظ على كيانها ومؤسساتها، ولتأمين حياة كريمة للمواطنين وسط محيط مضطرب وأزمات متلاحقة.

وأشار رئيس النقابة إلى أن الرئيس وضع الأمور في نصابها حين قال إن الحرب لم تعد فقط بالسلاح، بل أصبحت بالعلم والمعرفة والاقتصاد والوعي، وهو ما يعكس فكرًا استراتيجيًا مستنيرًا يُحمّل المواطن كما المسؤول مسؤولية بناء الوطن وحمايته، داعيًا العاملين في قطاع الصناعات الغذائية وكل القطاعات الحيوية إلى أن يكونوا على قدر هذه الثقة.
وحول موقف الدولة من تطورات الأوضاع في غزة.

أوضح عيش، أن الرئيس عبّر بصدق عن الألم الذي يعيشه المصريون تجاه ما يحدث في فلسطين، لكنه في الوقت ذاته كان واضحًا في أن الحفاظ على مستقبل دولة تضم 110 مليون مواطن هو أولوية لا يمكن التفريط فيها، وهو موقف يدل على حكمة في تقدير الموقف والتوازن بين الدعم الإنساني والاعتبارات السيادية.

كما نوّه إلى أن الرئيس لم يقدّم خطابًا سياسيًا تقليديًا، بل تحدّث بلغة الإنسان المسؤول، وقال بوضوح إن ما وصلت إليه مصر من استقرار وإنجاز لم يكن محض مصادفة، بل هو فضل من الله، ثم نتيجة لتحمل المصريين وصبرهم ووعيهم، مؤكدًا أن هذه الروح يجب أن تبقى حيّة في نفوسنا جميعًا.

واختتم عيش تصريحه بالقول: "كلمة الرئيس اليوم لم تكن مجرد مناسبة وطنية، بل كانت شهادة حق في زمن كثرت فيه المغالطات. نحن كعمال مصر نقف خلف القيادة السياسية، وندرك حجم التضحيات التي بُذلت، وسنظل نعمل بإخلاص من أجل وطن يستحق أن نحميه ونبنيه للأجيال القادمة".

الرئيس عبد الفتاح السيسي خالد عيش العامة للعاملين بالصناعات الغذائية الندوة التثقيفية للقوات المسلحة اتحاد عمال مصر

صحة الشرقية تنظم قافلة طبية مجانية بقرية جزيرة النص فاقوس

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الشتوية

الملابس الشتوية
الملابس الشتوية
الملابس الشتوية

