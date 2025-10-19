العثور على تاج الإمبراطورة أوجيني متضررا قرب متحف اللوفر بعد عملية السرقة

أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية أنه تم العثور على إحدى القطع المسروقة خارج من متحف اللوفر، يُعتقد أنها تاج الإمبراطورة أوجيني، وقد بدت مكسورة.

وتشير التقديرات إلى أن العملية استغرقت سبع دقائق فقط، قبل أن يلوذ اللصوص بالفرار على متن دراجات نارية، عُثر على إحداها لاحقاً مهجورة.

ويرجّح المحققون أن منفّذي العملية زاروا المتحف مسبقاً واستطلعوا المكان، نظراً لدقّة تحرّكاتهم ومعرفتهم بمواقع القطع المستهدفة.

وشهد المكان حالة ذعرٍ بين الزوّار، إذ أفاد شهود بأنهم حاولوا الفرار وسط فوضى عارمة بينما كانت الشرطة تتدخّل قرب هرم اللوفر الزجاجي الشهير.

شهد متحف اللوفر في باريس، أحد أشهر المعالم الثقافية في العالم، صباح الأحد، عملية سطو جريئة نفذها عدد من اللصوص الملثمين، تمكنوا خلالها من سرقة مجوهرات نادرة من مجموعة نابليون والإمبراطورة أوجيني.



ووفقاً لتقارير فرنسية، لم تُسجَّل أي إصابات بشرية خلال الحادث، فيما فرّ اللصوص ومعهم قطع ذات قيمة مالية وثقافية وتاريخية كبيرة. وأعلنت إدارة المتحف إغلاقه حتى نهاية اليوم، بينما تواصل الشرطة عمليات البحث عن الجناة.



وذكرت صحيفة لو باريزيان أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن ثلاثة أو أربعة لصوص دخلوا المبنى الواقع على ضفاف نهر السين حوالي الساعة التاسعة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي، عبر مصعد شحن أوصلهم مباشرة إلى قاعة أبولو التي تضم المجموعة المستهدفة.



بعد تحطيم النوافذ، قام اثنان من اللصوص بسرقة تسع قطع مجوهرات، من بينها قلادة ودبوس وتاج، فيما تولّى شركاؤهم تأمين المكان ومنع اقتراب أي شخص.

وأوضحت مصادر في المتحف أن الماسة الأكبر في المجموعة، والتي يتجاوز وزنها 140 قيراطاً، لم تُمس.