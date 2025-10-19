اللجنة الرئيسية للإعلام تشكل 8 لجان فرعية لمباشرة العمل.. والاجتماعات تبدأ غدًا

أعلنت اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رئيس اللجنة، عن تشكيل عدد من اللجان الفرعية، والتي تبدأ اجتماعاتها بداية من غد الإثنين، بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بماسبيرو، للوصول لوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري.

ومن المقرر أن يختار أعضاء اللجان، رؤساءها في الاجتماع الأول، على أن تعرض تلك اللجان توصيتها على رئيس اللجنة الرئيسية خلال شهر من تاريخ صدور قرار تشكيل اللجان الفرعية.

وجاءت اللجنة الأولى، تحت مسمى "التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي"، وضمت كلًا من الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، وأشرف مفيد، خبير في الذكاء الاصطناعي وكاتب صحفي، وإيهاب عوض، رئيس تحرير اكسترا نيوز ومسئول التطوير الرقمي، وجمال الشاعر، إعلامي، وخالد البرماوي، كاتب صحفي متخصص في الإعلام الرقمي، وخالد صلاح، كاتب صحفي، وخليل العوامي، رئيس تحرير الإعلام الرقمي بالشركة المتحدة، والدكتور سعيد المصري، أستاذ علم الاجتماع، وعصام كامل، رئيس تحرير فيتو، وعلاء الغطريفي، رئيس تحرير المصري اليوم، وفادي رمزي، مدرب محترف بالوكالات الأجنبية العالمية، والدكتور محمد شومان، أستاذ الصحافة، و مصطفى محمد عبده، رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم، و هيثم الصاوي، خبير في التحول الرقمي بمجال التليفزيون.

وضمت اللجنة الثانية، والتي جاءت تحت مسمى "التدريب والتأهيل وبحوث الإعلام"، كلاً من الدكتورة منى الحديدي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأشرف مفيد، خبير في الذكاء الاصطناعي وكاتب صحفي، و إيناس جوهر، إذاعية بالمعاش، والدكتورة ثريا بدوي، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، و حسن المستكاوي، كاتب رياضي، والدكتور حسين أمين، رئيس مركز كمال أدهم بالجامعة الأمريكية، والدكتور سعيد المصري، أستاذ علم الاجتماع، و عبد اللطيف المناوي، رئيس قطاع الأخبار الأسبق بالتليفزيون المصري، والدكتورة لمياء محمود، إذاعية بالمعاش، والدكتور محمد عز العرب محمد، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، و نبيل السيد رجب عمر، كاتب صحفي بمؤسسة الأهرام، والدكتورة هبة شاهين، عميد كلية الإعلام بجامعة عين شمس، وهيثم الصاوي، خبير في التحول الرقمي بمجال التليفزيون.

وجاءت اللجنة الثالثة تحت مسمى، "التشريعات والقوانين ومواثيق الشرف"، وضمت كلاً من خالد البلشي، نقيب الصحفيين، والدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، و خالد أبو بكر، مذيع بقناة النهار، وخالد البرماوي، كاتب صحفي متخصص في الإعلام الرقمي، وسمير عمر، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة، و سمير يوسف، رئيس قطاع قنوات التليفزيون بالشركة المتحدة، و عصام كامل، رئيس تحرير فيتو، و ياسر الزيات، كاتب صحفي ومدرب إعلامي.

وضمت اللجنة الرابعة "التمويل والدعم والنماذج الاقتصادية"، كلًا من خالد البرماوي، كاتب صحفي متخصص في الإعلام الرقمي، و خالد صلاح، كاتب صحفي، ودينا عثمان، رئيس قناة النيل الدولية، و زكي عبد الحميد، مدير الإعلانات والتسويق بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، و عمرو الشناوي، رئيس قطاع الأخبار الأسبق بالتليفزيون المصري، و فادي رمزي، مدرب محترف بالوكالات الأجنبية العالمية، و منال الدفتار، رئيس القناة الأولى بالتليفزيون المصري.

وحملت اللجنة الخامسة مسمى "تطوير الصحافة الورقية والرقمية"، وضمت حمدي عثمان رزق، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، وأمينة خيري، كاتبة صحفية، والدكتور أيمن عبد الوهاب، رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية الاستراتيجية، و جلال نصار، كاتب صحفي، وحسن المستكاوي، كاتب رياضي، والدكتور خالد حنفي علي، صحفي بمؤسسة الأهرام، ورانيا مكرم محمود عبد الله، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وسناء حسين البيسي، كاتبة صحفية بمؤسسة الأهرام، وعبد الله عبد السلام، صحفي بمؤسسة الأهرام، والدكتور عبد المنعم سعيد، من ذوي الخبرة الصحفية الإعلامية، وعزت ابراهيم ميخائيل، رئيس تحرير جريدة الأهرام يكلي، وعلاء الغطريفي، رئيس تحرير المصري اليوم، ومجدي الجلاد رئيس تحرير مواقع أونا ـ مصراوي ـ كونسولتو ـ يلا كورة ـ شيفت، والدكتور محمد عز العرب محمد، مركز الأهرام للدراسات السياسية الاستراتيجية، ومصطفى محمد عبده، رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم، ونبيل السيد رجب عمر، كاتب صحفي بمؤسسة الأهرام.

وضمت اللجنة السادسة "إعلام الخدمة العامة"، كلًا من الدكتورة منى الحديدي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأسامة راضي، رئيس قناة النيل للأخبار بالتليفزيون المصري، وايناس جوهر، إذاعية بالمعاش، وحسن مدني، مذيع بالمعاش، ودينا عثمان، رئيس قناة النيل الدولية، وعمرو خفاجي، إعلامي، والدكتورة لمياء محمود، إذاعية بالمعاش، منال الدفتار، رئيس القناة الأولى بالتليفزيون المصري، والدكتور هبة شاهين، عميد كلية الإعلام بجامعة عين شمس، وياسر الزيات، كاتب صحفي ومدرب إعلامي.

وجاءت اللجنة السابعة تحت مسمى "السياسات الإعلامية"، وضمت كلاً من خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وأسامة راضي، رئيس قناة النيل للأخبار بالتليفزيون المصري، وأمينة خيري، كاتبة صحفية، والدكتورة ثريا بدوي، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، وجمال الشاعر، إعلامي، والدكتور حسين أمين، رئيس مركز كمال أدهم بالجامعة الأمريكية، خالد أبو بكر، مذيع بقناة النهار، وخالد مرسي، بالشركة المتحدة، وخليل العوامي، رئيس تحرير الإعلام الرقمي بالشركة المتحدة، وسمير عمر، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة، وعبد الرحيم كمال، سيناريست، وعبد اللطيف المناوي، رئيس قطاع الأخبار الأسبق بالتليفزيون المصري، وعبد الله عبد السلام، صحفي بمؤسسة الأهرام، والدكتور عبد المنعم سعيد، من ذوي الخبرة الصحفية والإعلامية، وعزت إبراهيم ميخائيل، رئيس تحرير جريدة الأهرام ويكلي، وعمرو الشناوي، رئيس قطاع الأخبار الأسبق بالتليفزيون المصري، وعمرو عبد الحميد، مذيع بقناة الغد، وفاروق جويدة محمد، كاتب صحفي بمؤسسة الأهرام، ومجدي الجلاد، رئيس تحرير مواقع أونا ـ مصراوي ـ كونسولتو ـ يلا كورة ـ شيفت، والسفير محمد بدر الدين زايد، دبلوماسي متقاعد، والسيد/ محمد سلماوي، كاتب صحفي بمؤسسة الأهرام، ومحمد هاني، رئيس شبكة تليفزيون النهار، ومحمود التميمي، ذا خبرة إعلامية وفنية وثقافية، والسيدة/ منال الدفتار، رئيس القناة الأولى بالتليفزيون المصري، ونبيل الشوباشي، مذيع بقناة فرنسا 24 سابقاً، ونشوى جاد، رئيس منصة واتش ات، وهبة جلال، مذيعة بقناة المحور.

وضمت اللجنة الثامنة "تطوير الإعلام الخاص" في عضويتها كلاً من عصام الأمير، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعادل حمودة، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وإيهاب عوض، رئيس تحرير اكسترا نيوز مسئول التطوير الرقمي، وخالد مرسي، بالشركة المتحدة، وزكي عبد الحميد، مدير الإعلانات والتسويق بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامي، وشريف عامر، مذيع بقناة إم بي سي مصر، وعمرو خفاجي، إعلامي، والدكتور محمد شومان، أستاذ الصحافة، ومحمد هاني، رئيس شبكة تليفزيون النهار، ومحمود التميمي، ذو خبرة إعلامية فنية وثقافية، ومدحت العدل، ذو خبرة فنية وثقافية، ونبيل الشوباشي، المدير السابق لقناة فرنسا 24، ونشوى جاد، رئيس منصة واتش ات، وهبة جلال، مذيعة بقناة المحور، هيثم الصاوي، خبير في التحول الرقمي بمجال التليفزيون.