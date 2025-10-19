قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
براتب يصل لـ9 آلاف جنيه.. فرص عمل جديدة في شركة إلكترونيات
كان يخفيهم داخل مرتبة.. خادمة وراء سرقة كيلو ذهب من أستاذ جامعي
الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية: هدفنا وقف الحرب في غزة.. ويؤكد: دعم الوقود يمثل عبئًا على الدولة.. وساعة الاقتتال ترجع البلاد شهورا للخلف.. فيديو
أستون فيلا يسقط توتنهام بنتيجة 2-1 بالدوري الإنجليزي
البورصة تربح 26 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأحد
أزمة في هجوم الأهلي بعد إصابة محمد شريف
أكسيوس عن مسؤول أمريكي: الـ 30 يوما المقبلة في غزة ستكون حاسمة.. وجديرون بتنفيذ الاتفاق
تماثيل مقلدة.. هذه العقوبة تنتظر تشكيلا عصابيا نصب على راغبي اقتناء الآثار
التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين زد وبتروجيت
سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات المسائية
رئيس الوزراء يلتقى مالك أروجلو العالمية لبحث إدارة وتشغيل مصانع الغزل والنسيج
عقوبات على ثنائي سلة الزمالك بعد واقعة دمنهور
تحقيقات وملفات

إطلاق نار على دراجة نارية في شبرا الخيمة.. ما القصة؟

إبراهيم الهواري

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر شابًا يطلق أعيرة نارية من سلاح خرطوش تجاه شابين يستقلان دراجة نارية في منطقة المنشية بمدينة أول شبرا الخيمة.

القصة الكاملة 

أسفرت التحريات عن تحديد هوية الجاني وملابسات الواقعة بالكامل، وتم إخطار اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

البداية كانت بورود معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث المديرية، من المقدم يوسف الشامي رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، تفيد بتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد الأشخاص يطلق أعيرة نارية من فرد خرطوش على شابين يقودان دراجة نارية، ما أسفر عن إصابتهما، قبل أن يقوم الجاني بسرقة الدراجة النارية والهروب من موقع الحادث.

 

التحريات الأولية 

بالفحص تبيّن ورود بلاغ من مستشفى ناصر العام، بوصول كل من: "محمد م"، 18 عامًا، طالب، مقيم في شارع الروضة بدائرة القسم، مصاب بطلق ناري خرطوش في القدم، و"إبراهيم م"، 21 عامًا، طالب، ومقيم بذات العنوان، مصاب بطلق ناري خرطوش في القدم، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهما، وهما حاليًا يخضعان للعلاج اللازم تحت إشراف طبي.

وأسفرت التحريات بقيادة المقدم يوسف الشامي، عن أن الفيديو المتداول يعود إلى المتهم الملقب بـ "دهب"، (عاطل ومقيم بمنطقة المنشية بدائرة قسم أول شبرا الخيمة)، وأنه وراء ارتكاب الواقعة؛ بسبب خلافات سابقة بينه وبين المجني عليهما.

التحقيقات 

كشفت التحقيقات أن المتهم كان يمارس نشاطًا غير مشروع في الاتجار بالمواد المخدرة أمام أحد الجراجات الخاصة بالمجني عليهما، وعندما اعترضا على قيامه ببيع المواد المخدرة في محيط المنطقة؛ نشبت بينهم مشادة تطورت إلى مشاجرة مسلحة، أطلق خلالها المتهم النار من فرد خرطوش تجاههما، ما أدى إلى إصابتهما وسرقة دراجتهما النارية ولاذ بالفرار.

فيما أقر المجني عليهما بصحة الواقعة، وأكدا أن المتهم هو من أطلق النار عليهما بسبب اعتراضهما على بيعه المواد المخدرة بالمنطقة.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

