بأحمر الشفاه.. هبة مجدي تخطف الأنظار بجمالها

شاركت الفنانة الجميلة هبة مجدي صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: “تجاهل تسامح تفائل 🍓🍓”، وتألقت بجمالها الطبيعي بأطلالة صباحية من بيتها، وارتدت ملابس صيفية يغلب عليها نقوشات الورود، واضافة لمسات جمالية بالميك اب وأحمر الشفاة القوي.

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، وعبروا عن جمالها الملحوظ، وكانت أبرز التعليقات كالاتي: جميلة - تجنني - بنحبك جدا.

مسلسل "موسى" بطولة كل من محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.



وشاركت هبة مجدي مؤخرا في بطولة مسلسل "فرصة ثانية" مع كل من ياسمين صبري ، أيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، دياب، إدوارد، ونهال عنبر.



المسلسل من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم ومحمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجي/ تامر مرسي.