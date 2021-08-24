ضبط 10 حالات مخالفة للأوكازيون الصيفي في الجيزة

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة من رصد وتحرير 10 محاضر لمخالفات تنوعت ما بين الإعلان عن أوكازيون لمحال تجارية دون تصريح أو ترخيص من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة وأوكازيونات وهمية وعدم الإعلان عن الأسعار.

وأوضحت مديرية التموين، أن الهدف من تلك الحملات الرقابية علي الأوكازيون الصيفي ضبط الأسواق المحلية والتأكيد علي التخفيضات الحقيقية التي تصب لصالح المستهلكين، فضلا عن أن التاجر يستفيد بزيادة المبيعات بعد فترة الركود خلال انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 المستجد، إضافة إلى التصفية الموسمية من الموديلات القديمة واستبدالها بموديلات حديثة.

ومن جانبه قال طلعت حسن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة إن الحملات الرقابية مستمرة على المحال التجارية المشاركة في الأوكازيون الصيفي حتى منتصف سبتمبر المقبل.

وأوضح أن تلك الحملات تأتي للتأكد من التزام التجار بالتخفيضات التي حددتها ما قبل الخصم بشهر وما بعد الخصم والتأكد من العروضات في الأوكازيون حقيقية وليس أوكازيونات وهمية وأن السلع المطروحة ليست معيبة وأن هناك فاتورة ضريبية وسجل تجاري ورخصة للمحل.