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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الأعلاف المتهم الأول فى ارتفاع أسعار الدواجن.. و"الفلاحين": غلاء اللحوم الحمراء السبب.. و"المنتجين الزراعيين": نناشد بتوفير دعم الأعلاف

الدواجن
الدواجن

“المنتجين الزراعيين” : 

موعد انخفاض أسعار الدواجن يعتمد على قانون العرض والطلب

نناشد تقديم الدعم من الحكومة لدعم أعلاف الدواجن وتوفير الإشراف الطبى لصغار المربين

“الفلاحين” : ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء السبب فى زيادة أسعار الدواجن 

على الرغم من ارتفاع أسعار الدواجن التى تشهدها الأسواق حاليا إلا أن صغار المربين يستغيثون من ارتفاع أسعار تكلفة التربية بسبب غلاء الأعلاف بالأسواق ، فهل ستنخفض الأسعار خلال الفترة القادمة هذا ما يتم استطلاعه خلال التقرير التالى . 

 

فى البداية، أكد فريد واصل، نقيب المنتجين الزراعيين، أن موعد انخفاض أسعار الدواجن يعتمد على قانون العرض والطلب، وعودة المربين الصغار إلى التربية مرة أخرى، حيث يعزف صغار المربين عن التربية بسبب عدم ارتفاع أسعار الدواجن.

 

 

وأشار "واصل"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إلى أن غلاء الأعلاف من أهم المعوقات التي تسبب ارتفاع أسعار الدواجن بالأسواق، قائلاً "طالبنا عدة مرات بتدخل الدولة لخفض أسعار أعلاف الدواجن المتسببة فى الارتفاعات". 
 

وأضاف نقيب المنتجين الزراعيين، أن ارتفاع أسعار الدواجن سيجعل البعض ينادي إلى عودة استيراد الدواجن المجمدة حتى يتم تحقيق التوازن في الأسعار مرة أخرى، مؤكدًا أن الخاسر في هذه المنظومة صغار المربين والمواطنين لأن أصحاب المزارع الكبيرة تكون تكلفة الأعلاف لديها بالجملة. 
 

وناشد تقديم الدعم من الحكومة لدعم أعلاف الدواجن، وتوفير الإشراف الطبى لصغار المربين خاصة فى ظل تذبذب الأسعار التى نشعر بها مؤخرًا، موضحا أن إنتاج الدواجن يكفي لسد الاحتياجات وتحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 90%، ولكن عزوف بعض المربين يسبب مشكلة.


وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض أمس الثلاثاء
 

الدواجن البيضاء : بين 21 و 22 جنيهًا للكيلو في المزرعة 

الدواجن البلدى :  بين 35- 36 جنيهًا للكيلو

الدواجن  الساسو :  بين 40-42 جنيهًا للكيلو

الأوراك : بين 27- 30 جنيهًا للكيلو

البانيه : من  58-60  جنيهًا للكيلو

الدواجن  الرومي : 50 جنيها للكيلو

الدواجن  الأمهات البيضاء : 18 جنيهًا للكيلو

 

كما قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن أسعار الدواجن ارتفعت بخلاف التوقعات بانخفاض أسعارها في مثل هذه الأيام، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء سبب أساسي فى ارتفاع أسعار الدواجن لزيادة الإقبال على شرائها بدلاً من اللحوم الحمراء .

 


 

وكشف “أبو صدام”، خلال تصريحات لـ “صدى البلد”، عن موعد انخفاض أسعار الدواجن، قائلا إنها ستنخفض خلال 40 يومًا، لأن دورة إنتاج الدواجن 40 يومًا.
 

وأضاف نقيب الفلاحين، أن أسعار الدواجن فى حالة من التذبذب ولكن بشكل عام هى مرتفعة   

وأشار “نقيب الفلاحين” إلى أن هذا الارتفاع جاء لسبب غريب، وهو انحسار وباء كورونا مما أدى إلى عودة افتتاح المطاعم وبالتالى يزيد الطلب على شرائها من ناحية ، مع زيادة التصدير إلى الدول الأخرى .
 

وتابع أن ارتفاع تكلفة النقل وكثرة الحلقات الوسيطة سبب مهم في ارتفاع أسعار الدواجن، إضافةً إلي ارتفاع ثمن الأمصال والأدوية؛ سبب أساسي فى ارتفاع أسعار الدواجن بالأسواق وتعد التقلبات المناخية، وارتفاع درجات الحرارة سببًا مهمًا أيضًا في زيادة أعداد النافق وقلة الإنتاج وزيادة التكلفة.


وأكد السيد القصير وزير الزراعة على أهمية قطاع الثروة الداجنة في مصر حيث توليه القيادة السياسة اهتماما كبيرا نظراً لأن حجم الاستثمارات فيه حوالى 100 مليار جنيه، ويستوعب أكثر من 3 ملايين عامل ، ويبلغ حجم الإنتاج من بداري التسمين 1.4 مليار طائر وحجم الإنتاج من بيض المائدة حوالى 13 مليار بيضة وأصبحنا نحقق الاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض.

وأشار الوزير في تصريحات له  الى إنه لأول مرة يتم رفع إحداثيات المنشآت وإنشاء قاعدة بيانات للثروة الداجنة وأسفر الحصر عن أن إجمالي المنشآت 38 ألف منشأة، ونستهدف من ذلك التخطيط السليم وتقديم الدعم الفني لها وتحديد احتياجاتها من التمويل وبحث درجة الأمان الحيوي لهذه المنشآت.

وأوضح أنه تم الحصول على موافقة المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE ) على اعتماد وتسجيل 30 منشأة معزولة أي خالية من مرض انفلونزا الطيور والذي ساعد على فتح آفاق لتصدير الدواجن ومشتقاتها أمام منتجى هذه الصناعة حيث تم بالفعل التصدير لعدة دول عربية وافريقية بعد توقف منذ عام 2006.

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