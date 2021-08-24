طرق التغلب على فقدان الشهية بعد كورونا

يرغب عدد كبير من الناس في معرفة طرق التغلب على فقدان الشهية الذي يحدث بعد الإصابة بفيروس كورونا

قالت الدكتورة مارغريتا بروفوتوروفا، خبيرة في مركز الأوبئة التابع لهيئة حماية المستهلك في روسيا، أن تناول خليط من المشروبات المغذية يساعد في علاج حالة فقدان الشهية لدى للمتعافين من كورونا.

وووفقا لما ذكره موقع " روسيا اليوم " أكدت الدكتورة مارغريتا بروفوتوروفا، أن المتعافين من فيروس كورونا المستجد، يشكون عادة من فقدان الشهية لذلك عليهم تناول خليط المشروبات المغذية المعبأة في علب صغيرة، وذلك برشفات صغيرة عدة مرات في اليوم وليس دفعة واحدة.

واضافت “بروفوتوروفا”أن بهذه الطريقة يحافظ المتعافين من كورونا على توازن الطاقة الضروري، وإذا كانت الشهية طبيعية فيجب تناول الطعام ثلاث مرات في اليوم على الأقل، بشرط إذا كان الشخص لا يعاني من أمراض مزمنة، مثل مرض السكري سواء الأول أوالثاني، ومتلازمة القولون العصبي والارتجاع وغيرها، التي ينصح الأطباء بتناول الطعام بسببها في أوقات معينة.

وأشارت “بروفوتوروفا ” إلى أنه يقال إنه بعد كورونا يعاني الشخص من نقص الفيتامينات، ولكن هذا غير صحيح.

إذا فقد الشخص الشهية نتيجة إصابته بمرض خطير ولفترة طويلة ولم يتناول أي طعام تقريبا مثلما يحدث مع فيروس كورونا، فبالطبع قد ينخفض مستوى المواد المغذية المفيدة في الجسم