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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحورات دلتا.. لجنة مكافحة كورونا تحذر المواطنين.. فيديو

كورونا
كورونا

قال الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن هناك عقار جديد يتم وضعه فى حالة الإصابة بفيروس كورونا، موضحًا أن هذا العقار غير متوفر إلا بإقرار من وزارة الصحة، والشخص يحصل عليه بإشراف طبيب، او الشخص الذي يجلس لـ ساعات فى المستشفى.

وأضاف عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة دى إم سي، تقديم الإعلامي رامى رضوان، أن متحورات دلتا ليست أكثر شراسة كما يتوقع البعض، ولكن هذا المتحور يكون أكثر انتشارًا.

ولفت إلى أن الدولة تقوم بالإسراع فى تطعيم الطلاب و العاملين بـ المنظومة الصحية لمواجهة فيروس كورونا و متحوراته.

وأشار إلى أن الدولة توفر التطعيمات للجميع وهناك أماكن كثيرة و الإقبال كبير من المواطنين على مراكز التطعيمات.

وأوضح أن الطالب أو الشخص الذى لم يحصل على لقاح كورونا سيكون منبوزا وسيكون هناك إجراءات ضده وذلك لحماية من حصل على اللقاح.

وحذر البروفيسور ساي ريدي ، خبير المناعة السويسري ، من أن العالم سيواجه في عام 2022 فيروس كوفيد 22 ، والذي سيكون أشد فتكًا من متحور دلتا اخطر سلالات فيروس كورونا حاليا.

وأوضح"ريدي" أنه يمكن أن يصبح كوفيد 22 أسوأ مما يشهده العالم الآن مع سلالات كورونا الأخرى، ولا مفر من تحورات وتطور الفيروس السريعة مثلما حدث مع دلتا في الهند وبيتا في جنوب إفريقيا وجاما في البرازيل.

وتوقع أن الفيروسات ستتحد لخلق سلالة أكثر قوة وقدرة على الانتشار مما يساهم في ظهور كوفيد 22.

ووفقا لما أوردته قناة نيوز الأسترالية عن البروفيسور ساي ريدي، فإن ظهور هذا البديل الجديد هو مخاطرة كبيرة، علينا الاستعداد لها ومن المتوقع أن تظهر متغيرات كورونا مثل كوفيد 22 في المستقبل؛ لأنها جزء طبيعي من تطور الفيروسات.

وأوضح أن ظهور عدة أنواع من فيروس كورونا في غضون أقل من عامين لا يبشر بالخير ومن المنطقي ظهور كوفيد 22 وغيره من المتحورات الجديدة.

وذكرت ورقة بحثية نشرت في 30 يوليو الماضي، أن هناك عدد كبير من العلماء، تنبأ باحتمال أن يصبح كوفيد أكثر فتكًا بسبب استمرار انتشار الفيروس على هذا المستوى العالي في العالم إلى جانب تطوره السريع وقدرته الفائقة على التحور

 

 

 

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