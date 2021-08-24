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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أخبار الحوادث| حبس المتهم فى قضية نائب الجن.. والقبض على نصاب الشهادات الوهمية بالهرم

صدى البلد

نشر قسم الحوادث بموقع صدى البلد عددا من الأخبار الخاصة بالحوادث والقضايا خلال الساعات الماضية وجاءت كالتالى:

 

قرار جديد من المحكمة بشأن السائق المتهم مع نائب الجن والعفاريت
قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، تجديد حبس محمد ناجي، السائق المتورط مع علاء حسانين النائب البرلماني السابق و١٦ آخرين، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، في واقعة تورطه مع عصابة للإتجار والتنقيب عن الآثار.

 

مباحث الأموال العامة تسقط نصاب يمنح شهادات وهمية ودكتوراة فخرية بالهرم
نجحت مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، في إلقاء القبض على شاب يقوم بمنح شهادات وهمية ودكتوراه فخرية بدون وجة حق ودون تراخيص بمنطقة الهرم.

 

الطفل حكى لوالديه.. عجوز يتعدى جنسيا على حفيده بالعمرانية
ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على عجوز متهم بهتك عرض حفيده بمنطقة العمرانية حيث تعدى عليه جنسيا.


إحالة المتهم بالتحرش بمريضة داخل مستشفي خاص بالطالبية لمحاكمة عاجلة
قرر المحامي العام الاول بجنوب الجيزة احالة ممرض للمحاكمة العاجلة لاتهامه بالتحرش بمريضة داخل مستشفي خاص الطالبية..وكانت ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على ممرض بمستشفى خاص اتهمته سيدة مريضة بالتحرش بها .

 

اعترافات أبو حذيفة في خلية أحرار الشام: انضممت لـ تيار أبو إسماعيل
عاقبت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، المتهم محمد عبدالفتاح أحمد الشهير بـ "أبو حذيفة" بالسجن ٥ سنوات عما أسند اليه في القضية رقم 142 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ العجوزة، المقيدة برقم 386 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا طواري والمعروفة إعلاميا بـ "خلية أحرار الشام".

 

مصرع شخصين وإصابة 8 في انهيار بموقع تحت الإنشاء في أكتوبر
لقى شخصان مصرعهما وأصيب 8 آخرون في حادث إنهيار سقالة داخل حفرة في موقع تحت الإنشاء بمدينة ٦ أكتوبر في الجيزة..تلقت الأجهزة الأمنية في الجيزة بلاغا، أفاد بانهيار سقالة في حفرة بموقع تحت الإنشاء بمدينة ٦ أكتوبر.

 

إصابة شخص في انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الأوتوستراد
أصيب شخص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل واصطدامها بأخرى ملاكي على طريق الاوتوستراد بمنطقة طرة..وكان طريق الاوتوستراد شهد حادث مروري بشع عقب انقلاب سيارة ربع نقل واصطدامها بأخرى ملاكي.

محاكم جنوب القاهرة علاء حسانين التنقيب عن الاثار

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