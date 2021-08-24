إصابة شخص في انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الأوتوستراد

أصيب شخص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل واصطدامها بأخرى ملاكي على طريق الاوتوستراد بمنطقة طرة.
وكان طريق الاوتوستراد شهد حادث مروري بشع عقب انقلاب سيارة ربع نقل واصطدامها بأخرى ملاكي.
تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد بإنقلاب سيارة ربع نقل واصطدامها بأخرى ملاكي على طريق الاوتوستراد بطرة.
وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف وأوناش المرور لموقع الحادث.
وشرحت التحريات الأولية انقلاب السيارة النقل واصطدامها بأخرى ملاكي في الاتجاه القادم من مناطق ١٥ مايو باتجاه مناطق المعادي والطريق الدائري.
وجار رفع حطام الحادث وتسيير الحركة المرورية.