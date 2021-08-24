حماية المستهلك: عدد المخالفات انخفض بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة

كشف أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، تفاصيل عمل جهاز حماية المستهلك، مؤكدا أن نعمل على مدار اليوم، وليس لنا أي أجازات نظرا لمهام عملنا.

وأضاف أيمن حسام الدين، في حوار لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي للتليفزيون المصري، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك سبل متعددة للوصول للجهاز منها رقم هاتف وابليكيشن يمكن تنزيله على الهاتف المحمول.

وأكد أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه نتعامل مع المخالفات بحسم وعدد المخالفات انخفض بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.



قال أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، إن نعمل على حماية العنصر الأهم في الدولة وهو المستهلك، مضيفا أننا الجهة الأهم لهذا الأمر، والوحيدة التي تقدم دعم للمستهلك.



وأكد أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، أن حماية المستثمر تأتي من جهات مختلفة، مشيرا إلى أن حماية المستهلك تعني الحفاظ على جميع حقوق المستهلك من خلال مستند يثبت الشراء وأيضا تجريم السلوك الخادع بقانون.



وتابع أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هناك عقوبات في قانون حماية المستهلك تصل لـ 2 مليون جنية، وهذه المادة من المواد الهامة جدا، لافتا إلى أن قانون حماية المستهلك يعمل أيضا على تنظيم التجارة عن بعد.

فيما العروض الوهمية فى الأوكازيون الصيفى تعتبر من الظواهر السلبية التي اعتدنا عليها فى مجتمعنا خلال الفترة الأخيرة ، حيث حذر عدد من النواب من خطورة هذه الظاهرة ، إلا أن قانون حماية المستهلك تصدى بكل قوة لهذه الظاهرة.

وواصل قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين ‏حملاته على المحال المشاركة في الاوكازيون للتأكد من جودة ‏السلع المعروضة، ووضع سعرين للسلعة الواحدة وقد أسفرت ‏الحملات عن تحرير محضر عدم إعلان، و271 محضرا بدون ‏تصريح، و 98 أوكازيون وهميا.

وأكد القائم بأعمال قطاع التجارة ‏الداخلية عبد المنعم خليل، ان القطاع ينسق جيدا مع ‏مديريات التموين لمتابعة المحال المشاركة في الاوكازيون، ‏وأشار إلى أن عدد المحال المشاركة في الاوكازيون حتى الآن ‏وصل الى 2684 محالا متنوعة ما بين الملابس والأدوات المنزلية ‏وكذلك محال بيع الأحذية.