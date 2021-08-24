عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حماية المستهلك: عدد المخالفات انخفض بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة

حماية المستهلك
حماية المستهلك

كشف أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، تفاصيل عمل جهاز حماية المستهلك، مؤكدا أن نعمل على مدار اليوم، وليس لنا أي أجازات نظرا لمهام عملنا.

 

وأضاف أيمن حسام الدين، في حوار لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي للتليفزيون المصري، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك سبل متعددة للوصول للجهاز منها رقم هاتف وابليكيشن يمكن تنزيله على الهاتف المحمول.

 

وأكد أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه نتعامل مع المخالفات بحسم وعدد المخالفات انخفض بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.


قال أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، إن نعمل على حماية العنصر الأهم في الدولة وهو المستهلك، مضيفا أننا الجهة الأهم لهذا الأمر، والوحيدة التي تقدم دعم للمستهلك.
 

وأكد أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، أن حماية المستثمر تأتي من جهات مختلفة، مشيرا إلى أن حماية المستهلك تعني الحفاظ على جميع حقوق المستهلك من خلال مستند يثبت الشراء وأيضا تجريم السلوك الخادع بقانون.
 

وتابع أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هناك عقوبات في قانون حماية المستهلك تصل لـ 2 مليون جنية، وهذه المادة من المواد الهامة جدا، لافتا إلى أن قانون حماية المستهلك يعمل أيضا على تنظيم التجارة عن بعد.

 

فيما العروض الوهمية فى الأوكازيون الصيفى تعتبر من الظواهر السلبية التي اعتدنا عليها فى مجتمعنا خلال الفترة الأخيرة ، حيث حذر عدد من النواب من خطورة هذه الظاهرة ، إلا أن قانون حماية المستهلك تصدى بكل قوة لهذه الظاهرة.

وواصل قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين ‏حملاته على المحال المشاركة في الاوكازيون للتأكد من جودة ‏السلع المعروضة، ووضع سعرين للسلعة الواحدة وقد أسفرت ‏الحملات عن تحرير محضر عدم إعلان، و271 محضرا بدون ‏تصريح، و 98 أوكازيون وهميا.

وأكد القائم بأعمال قطاع التجارة ‏الداخلية عبد المنعم خليل، ان القطاع ينسق جيدا مع ‏مديريات التموين لمتابعة المحال المشاركة في الاوكازيون، ‏وأشار إلى أن عدد المحال المشاركة في الاوكازيون حتى الآن ‏وصل الى 2684 محالا متنوعة ما بين الملابس والأدوات المنزلية ‏وكذلك محال بيع الأحذية.

أيمن حسام الدين حماية المستهلك عدد المخالفات الهاتف المحمول

موضوعات متعلقة

حماية المستهلك وحفظ حقوقه.. أيمن حسام الدين يكشف مهام الجهاز

ترشيحاتنا

أوباما: أهنئ شعب الزمالك العظيم.. الروح سبب التتويج بالدوري

أوليفيرا : الزمالك يمتلك أفضل 3 حراس في مصر

سنظل أوفياء.. ميدو يهنئ مرتضى منصور عقب تتويج الزمالك بالدوري المصري

أول تعليق من موسيماني بعد خسارة لقب الدوري

أحمد موسى: أنا أول واحد في مصر توقعت خسارة الأهلي للدوري وفوز الزمالك|فيديو

شاومي تستعد لإطلاق هاتفها Xiaomi Mi 11T بمواصفات جبارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من مرتضى منصور بعد تتويج الزمالك بالدوري

أول تعليق من موسيماني بعد خسارة لقب الدوري

تفاصيل جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي بإستاد الجونة

علامات حسد الأقارب .. كم علامة من 40 ظهرت عليك

بعد بقاء الاسماعيلي وفوز إنبي علي المصري.. ترتيب الدوري المصري

ميدو: لا بديل لهذا اللاعب في الأهلي.. وتجديد عقده أهم صفقة للقلعة الحمراء

قرار مهم بشأن المسافرين من القاهرة إلى السعودية

تظلمات كثيرة على نتيجة الثانوية هذا العام.. التعليم تكشف السبب.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيسي يوجه بصياغة مخطط متكامل لرفع كفاءة محاور ربط شرق القاهرة بغربها.. صور

تدريبات جوية بين مصر وفرنسا بمشاركة طائرات متعددة المهام.. صور

اجتماع سري خطير.. كشف كواليس لقاء مدير المخابرات الأمريكية بالملا بارادار

"عقدة نفسية" .. لماذا كرهت أمينة رزق الحب والرجال ؟

فيديو

فيديو جراف| احذرها.. أخطاء تؤدى لاختراقك أثناء استخدام الخدمات البنكية عبر الإنترنت

محمد نجيب يسجل الهدف الأول للجونة في شباك الأهلي .. فيديو

زيزو يحرز هدف تقدم الزمالك في شباك الإنتاج الحربي .. فيديو

لم أكن أحبه.. منى زكي تكشف أسرارا لأول مرة عن أحمد حلمي

المزيد

ساحة رأي

د. مصطفي الشربيني يكتب: الجماعات التكفيرية قد تستلهم نجاح طالبان

دينا شرف الدين تكتب: لماذا نفضت أمريكا يدها من أفغانستان؟

د.رامى عادل يكتب: الوعى والحروب الفكرية

د.فتحي حسين يكتب: بدل الصحفيين حق وليس منحة

رمضان البيه يكتب: لسنا وحدنا العقلاء

أسماء أحمد عوض الله تكتب: صلاح المجتمع بصلاحها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: معضلات اتفاق الدوحة

محمد نوار

الالتفات في القرآن!

د.على ثابت

مواعيد العمل الجديدة

د.أحمد علي سليمان

رضا عبد السلام.. قراءة في أسطورة التحدي

نادية صبره

الفوضى الخلاقة في أفغانستان

المستشار سُليمان عبدالغفار

الحُسَيْن أبو الشُهَداء

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى أفغانستان

ريهام مازن

تطعيم المصريين إجبارياً !!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ