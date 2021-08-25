شعراوي يتفقد عمليات تطعيم موظفي التنمية المحلية بلقاح كورونا

تفقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، سير عملية تلقى موظفى الوزارة للقاح فيروس كورونا المستجد بالتعاون مع وزارة الصحة فى إطار جهود الحكومة الحالية لسرعة الإنتهاء من تلقى جميع العاملين بالوزارات والدواوين الحكومية والقطاعات والهيئات والجهات التابعة للقاح كورونا .

وقدم وزير التنمية المحلية الشكر للطواقم الطبية التابعة لوزارة الصحة علي الجهود المبذولة في عملية التطعيم ومكافحة فيروس كورونا، كما حث اللواء محمود شعراوى جميع الموظفين بالوزارة على سرعة التسجيل على الموقع المخصص لذلك وتلقي اللقاح والحفاظ على الإجراءات الاحترازية، لسلامة وصحة الجميع والحد من إنتشار هذا الفيروس .

كما وجه وزير التنمية المحلية بضرورة التنسيق مع وزارة الصحة لاستكمال تطعيم جميع العاملين بالديوان العام للوزارة وكافة الجهات التابعة خارج مبنى الوزارة لضمان توفير الرعاية اللازمة لجميع العاملين والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار " شعراوى " إلى وجود تنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والصحة، لتوفير اللقاح للعاملين بالوزارة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بأن تتولى كل وزارة الترتيب والتنسيق مع وزارة الصحة، لحصول العاملين بالوزارات على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، لزياده اعداد الحاصلين على اللقاحات، لحماية ووقاية المواطنين من هذا الفيروس.

وأكد اللواء محمود شعراوى على انه بعد انتهاء أعمال لجنة وزارة الصحة والسكان بالوزارة والانتهاء من تطعيم جميع العاملين لن يتم السماح لأى موظف دخول الوزارة، لم يحصل على التطعيم، ووجود الشهادة الخاصة بذلك.

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